Григорян: Говорить, что устроила ничья с хорватами – это самоунижение

Вчера российская сборная расписала нулевую ничью с Хорватией, тем самым сохранив за собой промежуточное второе место в отборочной группе на чемпионат мира.

Впрочем, наставник «Алашкерта» Александр Григорян не так оптимистично оценивает выступление национальной команды России под руководством Валерия Карпина. Специалист считает, что неправильно радоваться подобному исходу. «В этом есть момент самоунижения. Игрок не только прессе не должен так говорить – он внутри себя не должен быть удовлетворен ничьей с Хорватией», - приводит слова тренера Sport24.

С другой стороны, Григорян отметил, что сама структура игры в исполнении национальной команды была неплохой.