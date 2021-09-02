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Чемпионат мира 2022

Григорян: Говорить, что устроила ничья с хорватами – это самоунижение

02 Сентября 2021 • 18:24 Комментировать (1)
РОССИЯ
0:0
Хорватия
окончен

Вчера российская сборная расписала нулевую ничью с Хорватией, тем самым сохранив за собой промежуточное второе место в отборочной группе на чемпионат мира.

Впрочем, наставник «Алашкерта» Александр Григорян не так оптимистично оценивает выступление национальной команды России под руководством Валерия Карпина. Специалист считает, что неправильно радоваться подобному исходу. «В этом есть момент самоунижения. Игрок не только прессе не должен так говорить – он внутри себя не должен быть удовлетворен ничьей с Хорватией», - приводит слова тренера Sport24.

С другой стороны, Григорян отметил, что сама структура игры в исполнении национальной команды была неплохой.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Григорян
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Комментарии (1)
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Crocodile
02 Сентября 2021 в 18:39
и то верно. за ентую ничью вырвать зуп у кажного, а за ничью в следующем матче вставить два.
за поражение - заставить прослушать два часа речуг шпунтика.
ежли проиграють во второй раз - четыре часа хэканья жирика.
а по телевизырю передавать шо победили.
вотъ.
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