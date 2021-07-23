Билялетдинову не нравится идея с совмещением работы Карпина в сборной и «Ростове»

Известный в прошлом футболист Динияр Билялетдинов в интервью RusFootball.Info поделился мнением о недавнем назначении Валерия Карпина в сборную России, на посту рулевого которой специалисту предстоит совмещать работу с должностью в «Ростове».

Билялетдинов считает, что Карпин из тех, кому по силам справиться с задачей квалификации сборной на чемпионат мира 2022 года. Билялетдинову, однако, не понравилась идея с совмещением должностей Карпина в сборной и клубе, так как при таком раскладе внимание тренера будет сконцентрирован сразу на двух командах.

Следующий матч квалификации на мундиаль сборная России проведет 1 сентября против команды Хорватии.