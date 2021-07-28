Червиченко: «Большая удача, что РФС не смог договориться с Кунцем»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко доволен назначением Валерия Карпина на должность главного тренера сборной России.

«В РФС правильно поступили, не пригласив Кунца в сборную. Человек со своими игроками провалился, а что было бы с нашими? Большая удача, что РФС не смог договориться с Кунцем по условиям контракта», - утверждает Андрей Червиченко в беседе со Sport24.

По мнению экс-президента «красно-белых», ставка на отечественного специалиста должна себя оправдать.

Червиченко не считает Штефана Кунца достаточно квалифицированным специалистом для работы с националmной сборной: «Если бы Кунц был действительно классным тренером, его бы давно пригласили на повышение».