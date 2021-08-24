Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 150 Комментарии
Чемпионат мира 2022

​Семак высказался по поводу назначения Карпина тренером сборной

24 Августа 2021 • 09:36 Комментировать (1)
РОССИЯ
...
Хорватия
3.00 3.30 2.50
01.09 21:45
1000 рублей бесплатная ставка

В июле тренерский мостик в сборной России занял Валерий Карпин. Комментарий на этот счёт для РБК дал Сергей Семак, который в последние годы работает в «Зените».

По словам Семака, к нему по поводу этой должности представители РФС не обращались. Валерия Карпина рулевой «Зенита» назвал «прекрасным кандидатом». Семак отметил, что он будет поддерживать Карпина, и что ему приятно болеть за тех, кого он знает.

Отметим, что дебют Валерий Карпина в качестве тренера российской сборной намечен на первый день осени. В рамках отбора на чемпионат мира в этот день сборная России сыграет против Хорватии на своём поле. Россияне и хорваты на текущий момент делят место на вершине таблицы своей группы, набрав по шесть зачётных баллов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Сергей Семак
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Don sangre
24 Августа 2021 в 11:34
Сомневаюсь что получится. Но удачи все таки Карпину!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Августа
09:36 · Чемпионат мира 2022
​Семак высказался по поводу назначения Карпина тренером сборной 1
08:18 · Чемпионат мира 2022
​Дюков раскрыл детали контракта Карпина
23 Августа
20:05 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» отказался отпускать Салаха на матчи отбора ЧМ-2022
18:47 · Чемпионат мира 2022
Месси получил вызов в сборную Аргентины на ближайшие матчи
15:54 · Чемпионат мира 2022
Карпин прокомментировал изменения в составе сборной России
22 Августа
23:15 · Чемпионат мира 2022
Петраков не рассчитывает на Марлоса и Мораеса в сборной Украины
19:02 · Россия. Премьер-лига
Дворкович: «Кажется, Смолов будет основным в сборной»
17:12 · Чемпионат мира 2022
Дворкович поделился ожиданиями от матча России с Хорватией
13:23 · Чемпионат мира 2022
​Божович – о контракте Карпина: «Умом Россию не понять»
11:30 · Россия. Премьер-лига
​Сборная России поздравила Дзюбу с днём рождения 2
21 Августа
23:21 · Чемпионат мира 2022
​Мориба предпочёл сборную Гвинеи сборной Испании
14:38 · Чемпионат мира 2022
Хаверц: «Готов действовать в сборной на острие атаки»
13:17 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Краснодара» вызван в сборную Сербии
12:51 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Динамо» вызван в сборную Парагвая
10:13 · Чемпионат мира 2022
Сборная Венесуэлы потеряла главного тренера из-за задолженности по зарплате
Все новости
Рекомендуем
 