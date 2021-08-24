​Семак высказался по поводу назначения Карпина тренером сборной

В июле тренерский мостик в сборной России занял Валерий Карпин. Комментарий на этот счёт для РБК дал Сергей Семак, который в последние годы работает в «Зените».

По словам Семака, к нему по поводу этой должности представители РФС не обращались. Валерия Карпина рулевой «Зенита» назвал «прекрасным кандидатом». Семак отметил, что он будет поддерживать Карпина, и что ему приятно болеть за тех, кого он знает.

Отметим, что дебют Валерий Карпина в качестве тренера российской сборной намечен на первый день осени. В рамках отбора на чемпионат мира в этот день сборная России сыграет против Хорватии на своём поле. Россияне и хорваты на текущий момент делят место на вершине таблицы своей группы, набрав по шесть зачётных баллов.