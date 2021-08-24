​Дюков раскрыл детали контракта Карпина

Александр Дюков, возглавляющий РФС, в эфире телеканала «Россия 24» поговорил о деталях контракта наставника российской сборной Валерия Карпина, подписанного в июле.

Трудовое соглашение Карпина, как известно, рассчитано до конца 2021 календарного года. По словам Дюкова, договор будет автоматически продлён до конца марта при попадании команды в стыковые игры. Для этого сборной России нужно финишировать на второй позиции в своей отборочной группе на чемпионат мира.

Также Дюков рассказал, что пункта о задаче попасть на чемпионат мира в контракте Валерия Карпина нет. При этом глава РФС назвал эту задачу важной.

Ещё Дюков отметил, что в декабре он планирует провести встречу с Карпиным, подвести итоги и принять решение по поводу будущего.