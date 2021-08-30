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Малафеев назвал главного претендента на место основного вратаря в сборной России

30 Августа 2021 • 16:13 Комментировать
РОССИЯ
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Хорватия
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01.09 21:45

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался по поводу ситуации с вратарями в сборной России. Напомним, что тренерский штаб вызвал сразу пять вратарей на сентябрьские матчи национальной команды.

Малафеев заявил, что раньше отдавал предпочтение вратарю «Локомотива» Гилерме, однако сейчас ситуация с выбором основного голкипера намного сложнее, так как все футболисты показали себя хорошо в клубах. 

По словам экс-вратаря «Зенита», больше всего место в стартовом составе заслужил вратарь «Рубина» Юрий Дюпин, так как он выглядел стабильнее других. Но Малафеев также добавил, что при выборе первого голкипера многое зависит от работы на тренировках, пишет Sport24.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Вячеслав Малафеев Юрий Дюпин
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