Малафеев назвал главного претендента на место основного вратаря в сборной России

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался по поводу ситуации с вратарями в сборной России. Напомним, что тренерский штаб вызвал сразу пять вратарей на сентябрьские матчи национальной команды.

Малафеев заявил, что раньше отдавал предпочтение вратарю «Локомотива» Гилерме, однако сейчас ситуация с выбором основного голкипера намного сложнее, так как все футболисты показали себя хорошо в клубах.

По словам экс-вратаря «Зенита», больше всего место в стартовом составе заслужил вратарь «Рубина» Юрий Дюпин, так как он выглядел стабильнее других. Но Малафеев также добавил, что при выборе первого голкипера многое зависит от работы на тренировках, пишет Sport24.