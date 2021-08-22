​Божович – о контракте Карпина: «Умом Россию не понять»

В прошлом месяце тренерский мостик в сборной России занял Валерий Карпин. При этом контракт специалиста с РФС рассчитан всего лишь до конца текущего календарного года. Известный тренер Миодраг Божович, который поработал со многими российскими клубами, недоумевает по поводу такого срока трудового соглашения Карпина.

Божович выразил мнение, что если бы Карпин был итальянцем или голландцем, то сразу бы получил контракт на три года. Ситуацию с краткосрочным трудовым договором для российского тренера Миодраг Божович назвал неправильной.

«В России так издеваются над своими тренерами», - считает черногорец.

«Как говорится, умом Россию не понять», - такими словами Божович завершил свой комментарий по этому вопросу для sport24.

Ближайший матч российская сборная проведёт в первый день осени. На своём поле команда Валерия Карпина сыграет против Хорватии.