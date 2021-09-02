Дарья Карпина, жена рулевого национальной команды России Валерия Карпина, сфотографировалась с известным бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым. Снимок был сделан на поединке отборочного раунда чемпионата мира-2022 против Хорватии.

«Валера, Хабиб Нурмагомедов передал тебе привет. Приятно, что такое огромное количество людей поддерживают наших парней со всех уголков мира», - подписала фотографию Дарья Карпина.

Матч Россия - Хорватия прошел в Москве 1 сентября. Поединок завершился вничью со счетом 0:0. После этой игры российская команда имеет в своем активе семь очков и занимает второе место в таблице группы.

Далее подопечные Карпина встретятся со сборными Кипра и Мальты. Матчи пройдут 4 и 7 сентября соответственно.