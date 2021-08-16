Без Дзюбы и Соболева - новая линия нападения: Кого Карпин вызовет в сборную России

В ближайшее время Валерий Карпин должен назвать первый для себя состав сборной России. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается предугадать, кого главный тренер позовёт под знамёна национальной команды.

⚽ Расписание матчей сборной России

Честно говоря, предсказать состав сборной России довольно сложно. Прежде всего, по той причине, что Валерий Карпин не является приверженцем какой-то одной схемы, он отталкивается от футболистов. В принципе это правильный подход, тем более когда речь идёт про сборную. Однако проблема России сейчас заключается в том, что сложно оттолкнуться от кого-то конкретно. Тем не менее давайте попробуем предсказать, кого всё же Карпин позовёт.

Вратари

Сам Карпин ранее заявил, что вратарей будет выбирать не он, а Виталий Кафанов, который считается лучшим тренером голкиперов в стране. Выбор вполне понятный. Наверняка в заявке будет Матвей Сафонов. Вратарь «Краснодара» – один из сильнейших в стране, он уже получил опыт на Евро, поэтому в заявке должен оказаться. Довольно неплохо на старте сезона выглядит страж ворот «Рубина» Юрий Дюпин, так что его появление в составе также кажется предрешенным.

Embed from Getty Images

Кто будет третьим вратарем, сказать сложнее. Наверное, выбор будет стоять между Александром Максименко и Ильёй Лантратовым. Оба в хорошей форме, да и важны с точки зрения перспектив. Антону Шунину вряд ли дадут ещё один шанс в сборной после провального Евро.

Защитники

Пожалуй, и с обороной есть относительное понимание. В центре должна появиться пара Георгий Джикия – Игорь Дивеев. Кажется, что сейчас просто нет альтернатив этим футболистам. Евгеньев в этом сезоне не играет в «Динамо», Семёнов тоже потерял место в старте. Вообще непонятно, кого ещё вызывать. С центральными защитниками в России такие проблемы, что Карпин, по-видимому, должен позвать Кирилла Гоцука из «Нижнего Новгорода». На старте сезона 28-летний футболист действительно смотрится убедительно, сильнее конкурентов по позиции и с нужным паспортом. Может Карпин позвать и Данилу Прохина, который также неплох. Видимо, не обойдётся тренер и без Фёдора Кудряшова – всё же у него есть довольно серьёзный опыт.

Embed from Getty Images

Справа ждём Марио Фернандеса. Разговоры об окончании карьеры в сборной оказались преждевременными, скорее всего, он должен быть в команде. Естественно, будет вызван Вячеслав Караваев, который может сыграть на обоих флангах защиты. Налево Карпин позвать Илью Самошникова, который ярко выглядит в начале сезона.

Полузащитники

С полузащитой сложнее всего, потому что пока очень сложно понять, как Карпин будет выстраивать среднюю линию. В любом случае в составе должен быть Данила Фомин, который сверкает в составе «Динамо». Точно должен быть в списке Александр Ерохин – едва ли не главный футболист в «Зените». Ждём также в заявке Рифата Жемалетдинова, который также ярок. Добавим Алексея Миранчука и Дениса Черышева, которые здоровы, но оставим, видимо, за скобками Александра Головина, у которого повреждение. Хотя будем надеяться, что полузащитник «Монако» успеет оправиться от травмы.

Дальше начинаются вопросы. Магомед Оздоев не играет, а Роман Зобнин выглядит не очень здорово. При этом нужен какой-то опорник. Ранее сообщалось, что фаворитом Карпина, вероятно, будет Станислав Магкеев из «Локомотива», который ещё в центре обороны может сыграть. Возможно, в списке окажется Даниил Уткин – тоже заметный, причём не только точными ударами со штрафных. Кроме того, Карпин может позвать Данила Глебова, знакомого тренеру по «Ростову».

Embed from Getty Images

Есть вопросы и по форме Далера Кузяева, хотя его опыт пригодился бы. Зелимхан Бакаев может оказаться в списке, как и Денис Макаров. При этом оба также неидеальны. Очень хотелось бы увидеть в составе Арсена Захаряна, чтобы он вышел в одном из трёх матчей. Заиграть его в составе сборной России для спокойствия не мешало бы.

Нападающие

Самая главная интрига – это линия атаки. Артём Дзюба и Александр Соболев присели на скамейку в своих командах, а Николай Заболотный получил травму. Напомним, что это трио ездило на Евро, но все они могут оказаться вне заявки.

На старте сезона заметен много забивающий Фёдор Смолов. Его возвращение в состав сборной России вполне вероятно. Может в заявке оказаться Николай Комличенко: Карпин его знает по «Ростову», да и нападающий забивает, что важно. А ещё есть Гамид Агаларов, трижды забивший в составе скромной «Уфы». Это, конечно, совсем рискованно, но он всё же попадает в цель в отличие от именитых конкурентов.

Embed from Getty Images

Не стоит забывать и про Ионова. Возможно, он не в лучшей форме, однако форвард обладает опытом и знаком Карпину по работе в «Ростове».

Общий итог

К сожалению, ситуация у Карпина очень тяжёлая. Мало того, что тренер не очень пока знает способностей всех игроков. При этом ещё Головин травмирован, и другие лидеры или потенциальные лидеры не в форме. Посмотрим, что в итоге решит главный тренер сборной России.

Андрей Центров