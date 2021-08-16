Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 203 Комментарии
Чемпионат мира 2022

Без Дзюбы и Соболева - новая линия нападения: Кого Карпин вызовет в сборную России

16 Августа 2021 • 10:19 Комментировать (1)
РОССИЯ
...
Хорватия
01.09 21:45
1000 рублей бесплатная ставка

В ближайшее время Валерий Карпин должен назвать первый для себя состав сборной России. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается предугадать, кого главный тренер позовёт под знамёна национальной команды.

Расписание матчей сборной России

Честно говоря, предсказать состав сборной России довольно сложно. Прежде всего, по той причине, что Валерий Карпин не является приверженцем какой-то одной схемы, он отталкивается от футболистов. В принципе это правильный подход, тем более когда речь идёт про сборную. Однако проблема России сейчас заключается в том, что сложно оттолкнуться от кого-то конкретно. Тем не менее давайте попробуем предсказать, кого всё же Карпин позовёт.

Вратари

Сам Карпин ранее заявил, что вратарей будет выбирать не он, а Виталий Кафанов, который считается лучшим тренером голкиперов в стране. Выбор вполне понятный. Наверняка в заявке будет Матвей Сафонов. Вратарь «Краснодара» – один из сильнейших в стране, он уже получил опыт на Евро, поэтому в заявке должен оказаться. Довольно неплохо на старте сезона выглядит страж ворот «Рубина» Юрий Дюпин, так что его появление в составе также кажется предрешенным.

Embed from Getty Images

Кто будет третьим вратарем, сказать сложнее. Наверное, выбор будет стоять между Александром Максименко и Ильёй Лантратовым. Оба в хорошей форме, да и важны с точки зрения перспектив. Антону Шунину вряд ли дадут ещё один шанс в сборной после провального Евро.

Защитники

Пожалуй, и с обороной есть относительное понимание.  В центре должна появиться пара Георгий ДжикияИгорь Дивеев. Кажется, что сейчас просто нет альтернатив этим футболистам. Евгеньев в этом сезоне не играет в «Динамо», Семёнов тоже потерял место в старте. Вообще непонятно, кого ещё вызывать. С центральными защитниками в России такие проблемы, что Карпин, по-видимому, должен позвать Кирилла Гоцука из «Нижнего Новгорода». На старте сезона 28-летний футболист действительно смотрится  убедительно, сильнее конкурентов по позиции и с нужным паспортом. Может Карпин позвать и Данилу Прохина, который также неплох. Видимо, не обойдётся тренер и без Фёдора Кудряшова – всё же у него есть довольно серьёзный опыт.

Embed from Getty Images

Справа ждём Марио Фернандеса. Разговоры об окончании карьеры в сборной оказались преждевременными, скорее всего, он должен быть в команде. Естественно, будет вызван Вячеслав Караваев, который может сыграть на обоих флангах защиты. Налево Карпин позвать Илью Самошникова, который ярко выглядит в начале сезона.

Полузащитники

С полузащитой сложнее всего, потому что пока очень сложно понять, как Карпин будет выстраивать среднюю линию. В любом случае в составе должен быть Данила Фомин, который сверкает в составе «Динамо». Точно должен быть в списке Александр Ерохин – едва ли не главный футболист в «Зените». Ждём также в заявке Рифата Жемалетдинова, который также ярок. Добавим Алексея Миранчука и Дениса Черышева, которые здоровы, но оставим, видимо, за скобками Александра Головина, у которого повреждение. Хотя будем надеяться, что полузащитник «Монако» успеет оправиться от травмы.

Дальше начинаются вопросы. Магомед Оздоев не играет, а Роман Зобнин выглядит не очень здорово. При этом нужен какой-то опорник. Ранее сообщалось, что фаворитом Карпина, вероятно, будет Станислав Магкеев из «Локомотива», который ещё в центре обороны может сыграть. Возможно, в списке окажется Даниил Уткин – тоже заметный, причём не только точными ударами со штрафных. Кроме того, Карпин может позвать Данила Глебова, знакомого тренеру по «Ростову».

Embed from Getty Images

Есть вопросы и по форме Далера Кузяева, хотя его опыт пригодился бы. Зелимхан Бакаев может оказаться в списке, как и Денис Макаров. При этом оба также неидеальны. Очень хотелось бы увидеть в составе Арсена Захаряна, чтобы он вышел в одном из трёх матчей. Заиграть его в составе сборной России для спокойствия не мешало бы.

Нападающие

Самая главная интрига – это линия атаки. Артём Дзюба и Александр Соболев присели на скамейку в своих командах, а Николай Заболотный получил травму. Напомним, что это трио ездило на Евро, но все они могут оказаться вне заявки.

На старте сезона заметен много забивающий Фёдор Смолов. Его возвращение в состав сборной России вполне вероятно. Может в заявке оказаться Николай Комличенко: Карпин его знает по «Ростову», да и нападающий забивает, что важно. А ещё есть Гамид Агаларов, трижды забивший в составе скромной «Уфы». Это, конечно, совсем рискованно, но он всё же попадает в цель в отличие от именитых конкурентов.

Embed from Getty Images

Не стоит забывать и про Ионова. Возможно, он не в лучшей форме, однако форвард обладает опытом и знаком Карпину по работе в «Ростове».

Общий итог

К сожалению, ситуация у Карпина очень тяжёлая. Мало того, что тренер не очень пока знает способностей всех игроков. При этом ещё Головин травмирован, и другие лидеры или потенциальные лидеры не в форме. Посмотрим, что в итоге решит главный тренер сборной России.

Андрей Центров

Кого точно не следует сейчас вызывать в сборную России?
Антон Шунин Андрей Семёнов Роман Зобнин Артём Дзюба Александр Соболев
РезультатыАрхив
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
ARTUR
16 Августа 2021 в 10:30
можно было написать короче -- у нас нет игроков , просто нет .
На Евро-Футболе:
Новости
15 Августа
15:29 · Чемпионат мира 2022
​Названо вероятное место проведения матча Россия – Хорватия
14 Августа
17:52 · Италия. Серия А
Де Росси: «Когда-то я буду тренировать «Рому»
13 Августа
18:10 · Россия. Премьер-лига
​Новичок «Зенита» Клаудиньо вызван в сборную Бразилии
14:32 · Чемпионат мира 2022
Ван Галь вызвал в сборную Голландии Тиля, но не вызвал Промеса
12 Августа
19:36 · Россия. Премьер-лига
​Губерниев – о натурализации Жиго: «Будет не Жиго, а Жеглов»
18:22 · Италия. Серия А
Ибрагимович вернётся в строй к 12 сентября
17:57 · Чемпионат мира 2022
Карпин высказался о будущем Жиркова в сборной России 3
15:31 · Чемпионат мира 2022
​Карпин: Не буду принимать никаких решений по вратарям сборной России
15:02 · Чемпионат мира 2022
Кавазашвили: «Караваеву ещё играть и играть, чтобы стать как Фернандес»
14:37 · Чемпионат мира 2022
Мостовой выступил против натурализации Жиго 2
14:21 · Чемпионат мира 2022
​Карпин: «Кто вам сказал, что я не смогу?» 2
14:14 · Россия. Премьер-лига
​Карпин оценил возможность выступлений Жиго за сборную России
11 Августа
19:27 · Россия. Премьер-лига
​Карпин отреагировал на перенос шестого тура РПЛ
16:23 · Чемпионат мира 2022
Защитник «МЮ» Линделоф стал капитаном сборной Швеции
14:28 · Россия. Премьер-лига
Игонин: «Не удивлюсь отсутствию Дзюбы в сборной»
Все новости
Рекомендуем
 