Смородская: «Сборная Карпина выглядит более дерзкой в отличие от команды Черчесова»

Ольга Смородская, ранее занимавшая пост президента московского «Локомотива», отметила прогресс национальной сборной России под руководством нового главного тренера команды Валерия Карпина. Вчерашний матч отбора ЧМ-2022 против Хорватии завершился со счетом 0:0.

«Играли в комбинационный футбол. Сборная Карпина выглядит более дерзкой в отличие от команды Черчесова. Играют все, а не только навесы на Дзюбу», - приводит слова Смородской «Спорт-экспресс».

После четырех туров Россия и Хорватия набрали по семь баллов. «Клетчатые» опережают россиян по дополнительным показателям.

В субботу, 4 сентября, подопечные Валерия Карпина встретятся с аутсайдером группы - командой Кипра.