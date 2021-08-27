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Глава пресс-службы сборной России – о ситуации с Жирковым: «Правила доступа на базу для всех одни»

27 Августа 2021 • 10:56 Комментировать
РОССИЯ
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Хорватия
3.00 3.30 2.50
01.09 21:45

Самвел Авакян прокомментировал запрет Юрию Жирков тренироваться в Новогорске, где базируется национальная команда.

Пресс-атташе сборной объяснил такое решение требованиями ковидного протокола. «Жирков – особенный футболист для сборной и всего российского футбола. Но правила доступа на базу для всех одни. Насколько я знаю, Юрию уже представлена возможность проводить реабилитацию в другом спортивном комплексе», - цитирует Авакяна «Спорт-Экспресс».

У Юрия Жиркова за спиной 105 проведенных поединков в футболке сборной России. Своё повреждение ветеран получил в матче Евро-2020 против команды Бельгии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Юрий Жирков
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