Глава пресс-службы сборной России – о ситуации с Жирковым: «Правила доступа на базу для всех одни»

Самвел Авакян прокомментировал запрет Юрию Жирков тренироваться в Новогорске, где базируется национальная команда.

Пресс-атташе сборной объяснил такое решение требованиями ковидного протокола. «Жирков – особенный футболист для сборной и всего российского футбола. Но правила доступа на базу для всех одни. Насколько я знаю, Юрию уже представлена возможность проводить реабилитацию в другом спортивном комплексе», - цитирует Авакяна «Спорт-Экспресс».

У Юрия Жиркова за спиной 105 проведенных поединков в футболке сборной России. Своё повреждение ветеран получил в матче Евро-2020 против команды Бельгии.