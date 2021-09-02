Захарян: Могли обыграть Хорватию

Вчера сборная России провела свой первый поединок под руководством Валерия Карпина, расписав ничью с хорватами. Этот поединок стал дебютным в футболке национальной команды для 18-летнего полузащитника Арсена Захаряна.

В интервью пресс-службе сборной игрок поделился своими эмоциями от такого знаменательного в его карьере события. Он сообщил, что удалось совладать с нервами и с холодной головой провести отведенное игровое время на поле. Также Захарян заявил, что Россия вполне могла расчитывать на нечто большее: «Мы могли выиграть, было 3-4 момента, которые надо было реализовывать», - сказал футболист.

Напомним, что следующий поединок главная команда страны проведет уже в субботу против Кипра. Начало – в 19:00 по московскому времени.