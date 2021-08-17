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Чемпионат мира 2022

Терëхин: «При прежнем наставнике сборной играли одни и те же, а сейчас ротация пошла» эксклюзив

17 Августа 2021 • 15:41 Комментировать
РОССИЯ
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Хорватия
01.09 21:45
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Футбольный эксперт Олег Терëхин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал расширенный состав сборной России на отборочные матчи ЧМ-2022.

«Вызван хороший состав. Много молодых игроков, из «Динамо», например. А когда же из ещё вызывать тогда? Когда Дзюба вообще закончит? Их нужно вызывать сейчас на перспективу, чтобы они все посмотрели, понюхали пороху. Если они будут так дальше играть, то это будут хорошие игроки. Состав нормальный, потому что при прежнем наставнике играли одни и те же, а сейчас ротация пошла, это хорошо.

Хотелось бы увидеть вместе с новым составам и другую игру. Ребята все-таки помоложе, они еще не наигрались. У них будет больше желания, поэтому, может быть, и сборная будет играть по-другому. Карпин давал интервью и сказал, что тоже хочет, чтобы сборная стала играть в другой футбол.

Невызов Дзюбы и Соболева? Ничего меня не удивило. На данный момент Смолов сильнее обоих. Ни Дзюба, ни Соболев ярко себя не показывают. Опять же слова Карпина, который сказал, что будет вызывать тех игроков, которые на данный момент лучше себя проявляют в составах клубов. Посмотрим, будет ли он придерживаться этого дальше», - сказал Терëхин.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Олег Терëхин
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