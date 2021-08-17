Губерниев: «За Карпина и его команду хочется болеть»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о вчерашней пресс-конференции нового наставника сборной России Валерия Карпина. Он похвалил специалиста за остроумные ответы и заявил, что с удовольствием будет его поддерживаться.

«Вью получилось блестящим. За такого тренера и за его команду хочется болеть. И поддерживать! Вперед, сборная России! Вперед, наставник!», - написал комментатор в своем инстаграм-аккаунте.

Валерий Георгиевич возглавил национальную команду в конце июля, сменив у руля команды Станислава Черчесова, которого отправили в отставку после провала на Евро-2020.

Первый матч под руководством Карпина сборная России проведет против Хорватии 1 сентября.

​Без Дзюбы: Объявлен состав сборной России на сентябрьские матчи