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Чемпионат мира 2022

Губерниев: «За Карпина и его команду хочется болеть»

17 Августа 2021 • 08:37 Комментировать (2)
РОССИЯ
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Хорватия
01.09 21:45
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о вчерашней пресс-конференции нового наставника сборной России Валерия Карпина. Он похвалил специалиста за остроумные ответы и заявил, что с удовольствием будет его поддерживаться.

«Вью получилось блестящим. За такого тренера и за его команду хочется болеть. И поддерживать! Вперед, сборная России! Вперед, наставник!», - написал комментатор в своем инстаграм-аккаунте.

Валерий Георгиевич возглавил национальную команду в конце июля, сменив у руля команды Станислава Черчесова, которого отправили в отставку после провала на Евро-2020.

Первый матч под руководством Карпина сборная России проведет против Хорватии 1 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Дмитрий Губерниев
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Don sangre
17 Августа 2021 в 09:21
Ну посмотрим по первым матчам как оно будет. Не сменится ли восхищение Карпиным потом оголтелой критикой? Черчесова тоже носили на руках после 2018! По делам надо судить !
блок
17 Августа 2021 в 09:13
Согласен! Только раньше нужно было это делать, а не ждать позора на Евро-2020.
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