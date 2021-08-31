​Карпин: «5 вратарей в сборной? Да хоть 10! В чём проблема?»

Валерий Карпин не понимает, почему общественность так волнует тот факт, что на сентябрьский сбор сборной России было вызвано сразу пять голкиперов.

«Виталий Кафанов [тренер по вратарям] говорил, что мы не совсем понимаем, кто у нас номер один, поэтому вызвали пятерых голкиперов. Не понимаю, почему всех это так волнует. Да хоть 10! В чём проблема?

Если бы у меня была возможность вызвать 60 игроков, и я бы знал, как с ними работать одновременно, я бы вызвал 60», - высказался Карпин во вторник, общаясь с представителями СМИ.

В среду, 1 сентября, сборная России примет Хорватию в рамках отбора на чемпионат мира.