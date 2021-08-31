Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 169 Комментарии
Чемпионат мира 2022

​Карпин: «5 вратарей в сборной? Да хоть 10! В чём проблема?»

31 Августа 2021 • 21:16 Комментировать (3)
РОССИЯ
...
Хорватия
2.90 3.30 2.60
Через 22 ч. 43 мин.

Валерий Карпин не понимает, почему общественность так волнует тот факт, что на сентябрьский сбор сборной России было вызвано сразу пять голкиперов.

«Виталий Кафанов [тренер по вратарям] говорил, что мы не совсем понимаем, кто у нас номер один, поэтому вызвали пятерых голкиперов. Не понимаю, почему всех это так волнует. Да хоть 10! В чём проблема?

Если бы у меня была возможность вызвать 60 игроков, и я бы знал, как с ними работать одновременно, я бы вызвал 60», - высказался Карпин во вторник, общаясь с представителями СМИ.

В среду, 1 сентября, сборная России примет Хорватию в рамках отбора на чемпионат мира.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (3)
Регистрация
Рейтинг комментариев
JUMPER
31 Августа 2021 в 21:57
ай... валера гиворгич...опять коры мочить...))) усё проста...5 любима цифирь у нево...)))
K.karitch
31 Августа 2021 в 21:28
Один в ворота, другой в запас, а трое на усиление нападения.
K.karitch
31 Августа 2021 в 21:29
В чём проблема?
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
01.09  17:00 Казахстан ... Украина 8 4.3 1.45
01.09  21:45 Франция ... Босния и Герцеговина 1.17 7.5 17
01.09  21:45 Фарерские острова ... Израиль 9 4.2 1.42
01.09  21:45 Молдова ... Австрия 15 6 1.22
01.09  21:45 Норвегия ... Голландия 4.7 3.7 1.75
01.09  21:45 Дания ... Шотландия 1.43 4.4 7.9
01.09  21:45 Турция ... Черногория 1.55 3.95 6.6
01.09  21:45 РОССИЯ ... Хорватия 2.9 3.3 2.6
Все матчи
Новости
Сегодня, 31 Августа
21:16 · Чемпионат мира 2022
​Карпин: «5 вратарей в сборной? Да хоть 10! В чём проблема?» 3
20:17 · Чемпионат мира 2022
​Россия – Мальта: «Открытие Арена» может принять 15 тысяч зрителей
19:28 · Чемпионат мира 2022
Матч Россия - Мальта смогут посетить не менее 15 тысяч зрителей
18:23 · Чемпионат мира 2022
Карпин: «Капитаном сборной России может стать и Захарян»
17:04 · Чемпионат мира 2022
Джикия: «У сборной России будет несколько капитанов» 9
16:13 · Чемпионат мира 2022
Мостовой: «В матче сборных России и Хорватии нет фаворита» эксклюзив
14:26 · Чемпионат мира 2022
Канчельскис: «Карпину нужно время, поэтому неожиданностей от нашей сборной ждать не стоит» 1 эксклюзив
13:55 · Чемпионат мира 2022
Тарханов ждёт победы от сборной России в игре с хорватами
13:41 · Чемпионат мира 2022
Билялетдинов не считает Головина подходящей кандидатурой на роль капитана
13:35 · Чемпионат мира 2022
Губерниев оценил шансы сборной России в матче с Хорватией
13:12 · Чемпионат мира 2022
Самедов – о матче с Хорватией: «Шансы хорошие»
09:25 · Чемпионат мира 2022
Агент Сафонов: «Карпин выберет атакующий вариант на матч с Хорватией»
08:51 · Чемпионат мира 2022
Дешам довызвал Ленгле в сборную
08:29 · Россия. Премьер-лига
Клаудиньо: «Адаптация проходит спокойно»
30 Августа
23:43 · Чемпионат мира 2022
Максименко: «Попасть в сборную – это мечта каждого мальчишки»
Все новости
Рекомендуем
 