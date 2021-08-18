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Хабиб Нурмагомедов оценил смену тренера в сборной России

18 Августа 2021 • 17:26 Комментировать
РОССИЯ
...
Хорватия
01.09 21:45
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Хабиб Нурмагомедов, известный боец и любитель футбола, оценил перестановку на тренерском мостике сборной России.

Как известно, в июле тренером главной команды страны стал Валерий Карпин. Он сменил Станислава Черчесова, под руководством которого сборная плохо выступила на Евро, заняв последнее место в группе.

«У меня с Черчесовым хорошие отношения, мы общаемся. В спаде, который был у сборной России, виноват не только он, но и другие люди, РФС. Теперь пришёл Карпин, имеющий свои мысли. Мне он нравится. Интересно посмотреть, чего он добьётся», - поделился своими мыслями Хабиб с журналистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Станислав Черчесов Хабиб Нурмагомедов
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