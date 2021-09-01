Футбольный эксперт Олег Корнаухов поделился ожиданиями от матча отборочного цикла чемпионата мира с Хорватией, который сегодня состоится сегодня в Лужниках.

- Чего ждете сегодня в исполнении нашей сборной в матче с Хорватией?

- Как и все болельщики, я живу с девизом «валерим». Мы надеемся, что задача будет выполнена. И не только в сегодняшнем матче, но и во всем отборочном цикле. Поэтому сейчас каждый матч для нас на вес золота. Как и любые очки, которые будут завоеваны. Группа у нас довольно ровная, думаю, все будут терять очки друг с другом. Хорватия не исключение. Да, это мощная команда, но сейчас она перестраивается. Мы видим, что и она может ошибаться и проигрывать. Надеемся на какую-то свежесть в плане игры и смелости, но все должно быть с головой. Посмотрим, как сработает интуиция Карпина на футболистов и тактику. Трудно что-то понять и наиграть со сборной за те три дня, которые команда работала под его руководством. На первый план выйдут эмоции и тренерская интуиция.

- Как думаете, стоит ли рисковать и играть на победу? Может лучше сосредоточиться на том, чтобы не проиграть, и повысить шансы на второе месте, в надежде пройти «стыки»?

- Как только мы сконцентрируемся на мысли не проиграть, то обязательно проиграем. Настоящий спортсмен должен быть нацелен на победу, какой бы расклад перед игрой не был. В футболе все бывает. Даже если ты сильно уступаешь в мастерстве, то можешь выиграть за счет других качеств. А тут далеко не тот случай. Надо ставить максимальные цели и тогда получишь наилучший результат.

- Что нужно, прежде всего, сделать сейчас Карпину, во временном цейтноте, чтобы команда добилась результата?

- Это больше эмоциональная часть вопроса. Поправить что-то в физическом плане очень сложно, потому что Карпин видел футболистов всего три – четыре дня после тура. Нужна правильная тактическая схема на матч, хороший разбор соперника. Должно быть задето самолюбие футболистов, потом что они неудачно выступили на чемпионате Европы, и теперь могут не попасть в Катар. Надо сделать все, чтобы туда поехать.

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- На что вам интересно будет посмотреть в сборной Карпина?

- На все. И на выбор первого номера, и на выбор тактики, и на выбор отдельных футболистов, и на управление игрой, и на то, какие замены будут происходить, и на то, как тренерский штаб будет реагировать на разные ситуации. Это все в новинку. Но мне кажется, что сегодня у нас все должно получиться.

- Как оцените решение Карпина отдать вратарский вопрос полностью на откуп тренера вратарей Кафанова, который и будет решать, кому достанется место в воротах?

- Это его позиция, которую он озвучил общественности первым из тренеров. На самом деле многие тренеры отдают решение этого вопроса тренерам по вратарям, которым они доверяют. Но понятно, что главный тренер всегда берет ответственность на себя.

- Кто будет играть сегодня в воротах?

- Для меня станет неожиданностью только выход Песьякова. Несмотря на то, что он давно работает с Карпиным. Мне кажется, что сегодня мы увидим Гилерме или Дюпина. Хотя я не исключаю и выход Максименко, потому что Кафанову всегда нравилась его работа.

- Как отнеслись к решению футболистов, что в сборной не будет одного капитана, и любой может выйти с повязкой, даже Захарян?

- Это говорит о том, что сейчас в сборной нет четкого лидера. Почему бы не попробовать эту систему? Можно посмотреть на то, как футболисты будут реагировать на роль капитана. Считаю, это даже хорошо. Но все покажет результат. Если его не будет, то этот момент тоже будут припоминать Карпину.

- Какой наиболее вероятный исход матча с Хорватами вы видите?

- Думаю, что нам сегодня удастся набрать очки.

Елена Григорьевская