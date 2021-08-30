Проиграть Хорватии не должны: Как Россия играла первые матчи после смены главного тренера

Валерий Карпин 1 сентября проведёт дебютный матч в роли главного тренера сборной России. Соперником будет Хорватия – фаворит группы H отборочного цикла к ЧМ-2022. 4 сентября команду Карпина ждет гостевой матч с Кипром, а 7-го – домашний с Мальтой. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает, как сборная России играла первые матчи после смены главных тренеров.
Павел Садырин (1992-1994)
- Россия – Мексика – 2:0 (ТМ).
- Россия – Исландия – 1:0 (отбор к ЧМ-1994).
- Россия – Люксембург – 2:0 (отбор к ЧМ-1994).
Садырин был первым тренером сборной России. Дебют состоялся на стадионе «Локомотив» в товарняке с Мексикой. Садырин вывел команду на ЧМ-1994, но тому турниру предшествовал громкий скандал, получивший название «Письмо 14». Футболисты сборной России выступили против Садырина и считали, что на турнир их должен был повести за собой Анатолий Бышовец.
Олег Романцев (1994-1996)
- Австрия – Россия – 0:3 (ТМ).
- Россия – Германия – 0:1 (отбор к ЧЕ-1996).
- Россия – Сан-Марино – 4:0 (отбор к ЧЕ-1996).
После отставки Садырина команду принял Романцев. Началось всё с убедительной победы в Клагенфурте (3:0) в товарищеском матче с Австрией. Первый официальный поединок Романцев проиграл, но всё равно вывел Россию на континентальное первенство.
Борис Игнатьев (1996-1998)
- Россия – Бразилия – 2:2 (ТМ).
- Россия – Кипр – 4:0 (отбор к ЧМ-1998).
- Израиль – Россия – 1:1 (отбор к ЧМ-1998).
Дебют Игнатьева пришёлся на матч со звёздной сборной Бразилии. Дважды Россия вела в счёте, но «кудесники мяча» отыгрывались. В отборочной группе команда Игнатьева заняла второе место, но в стыках оказалась слабее Италии.
Анатолий Бышовец (1998)
- Швеция – Россия – 1:0 (ТМ).
- Украина – Россия – 3:2 (отбор к ЧЕ-2000).
- Испания – Россия – 1:0 (ТМ).
Единственный случай, когда тренер сборной России стартовал с поражения, пришёлся на Бышовца. От шведов пропустили уже на 3-й минуте и не смогли отыграться. Дальнейшие матчи тоже разочаровали – Бышовец проиграл все 6 матчей, после чего был уволен.
Олег Романцев (1998-2002)
- Армения – Россия – 0:3 (отбор к ЧЕ-2000).
- Россия – Андорра – 6:1 (отбор к ЧЕ-2000).
- Россия – Белоруссия – 1:1 (отбор к ЧЕ-2000).
Второе пришествие Романцева вновь началось с победы 3:0, но теперь уже в официальном матче. Специалист принял команду в тяжёлый период, но едва ли не сотворил чудо. Россия даже обыграла Францию, но для выхода на Евро-2020 этого не хватило.
Валерий Газзаев (2002-2003)
- Россия – Швеция – 1:1 (ТМ).
- Россия – Ирландия – 4:2 (отбор к ЧЕ-2004).
- Россия – Албания – 4:1 (отбор к ЧЕ-2004).
Газзаев какое-то время совмещал работу в ЦСКА и сборной. Несмотря на хороший старт в квалификации к ЧЕ-2004, Россия оказалась на грани непопадания в финальную часть турнира.
Георгий Ярцев (2003-2005)
- Ирландия – Россия – 1:1 (отбор к ЧЕ-2004).
- Россия – Швейцария – 4:1 (отбор к ЧЕ-2004).
- Россия – Грузия – 3:1 (отбор к ЧЕ-2004).
На пост главного тренера был назначен Ярцев, который успешно завершил квалификационный цикл, вырвав ничью в Ирландии, а также обыграв Швейцарию и Грузию.
Юрий Сёмин (2005)
- Россия – Латвия – 2:0 (отбор к ЧМ-2006).
- Германия – Россия – 2:2 (ТМ).
- Латвия – Россия – 1:1 (отбор к ЧМ-2006).
Юрий Палыч имел все шансы вывести Россию на ЧМ-2006, но ничья в Латвии в одном из первых матчей у руля национальной команды стоила путевки на Мундиаль. Сёмин не проиграл ни одной встречи, но решил уйти в отставку.
Гус Хиддинк (2006-2010)
- Россия – Латвия – 1:0 (ТМ).
- Россия – Хорватия – 0:0 (отбор к ЧЕ-2008).
- Россия – Израиль – 1:1 (отбор к ЧЕ-2008).
Один из самых успешных тренеров в истории российской сборной. РФС пугало то, что Хиддинк попросил 4 млн евро в год, но Роман Абрамович любезно согласился выплачивать голландцу зарплату. Россия попала в сложную отборочную группу к ЧЕ-2008, а стартовые официальные матчи оказались неудачными – дома не удалось обыграть Хорватию и Израиль. Но в финальную часть турнира Россия всё же попала – заняла второе место, опередив Англию на 1 очко.
Дик Адвокат (2010-2012)
- Россия – Болгария – 1:0 (ТМ).
- Андорра – Россия – 0:2 (отбор к ЧЕ-2012).
- Россия – Словакия – 0:1 (отбор к ЧЕ-2012).
Назначение другого голландского специалиста Дика Адвоката на пост главного тренера сборной России болельщики восприняли с энтузиазмом. Именно под его руководством «Зенит» в 2008 году выигрывал Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Первый официальный матч против серьёзного соперника Адвокат у руля национальной команды проиграл (Словакия – 0:1), но на ЧЕ-2012 Россию вывел.
Фабио Капелло (2012-2015)
- Россия – Кот-д'Ивуар – 1:1 (ТМ).
- Россия – Северная Ирландия – 2:0 (отбор к ЧМ-2014).
- Израиль – Россия – 0:4 (отбор к ЧМ-2014).
После неудачного Евро-2012 Адвоката уволили, а на его место пришёл не менее маститый специалист – Фабио Капелло. Итальянец выигрывал Лигу чемпионов, Примеру и Серию А, а теперь ему нужно было вывести Россию на чемпионат мира, где наша сборная не выступала 12 лет. Итальянец начал бодро – его новые подопечные уверенно справились с Северной Ирландией и Израилем, после чего оформили выход на ЧМ-2014. За счёт дисциплины при Капелло Россия не проиграла ни одного матча с разницей более 1 гола.
Леонид Слуцкий (2015-2016)
- Россия – Швеция – 1:0 (отбор к ЧЕ-2016).
- Лихтенштейн – Россия – 0:7 (отбор к ЧЕ-2016).
- Молдавия – Россия – 1:2 (отбор к ЧЕ-2016).
Слуцкого попросили возглавить сборную в критический момент. Фабио Капелло сняли с должности рулевого, а вопрос выхода в финальную часть континентального турнира был под вопросом. Слуцкий справился с ролью тренера-спасителя – выиграл в четырёх оставшихся турах и вывел Россию на Евро-2016. Позже во Франции, правда, всё было печально – 1 очко в 3 матчах.
Станислав Черчесов (2016-2021)
- Турция – Россия – 0:0 (ТМ).
- Россия – Гана – 1:0 (ТМ).
- Россия – Коста-Рика – 3:4 (ТМ).
Один из главных долгожителей на посту главного тренера сборной России. Специалист, которого все 5 лет критиковали за консерватизм в вопросе выбора состава и тактики на игру, начал неудачно. В 9 стартовых матчах при нём Россия выиграла только трижды. Несмотря на слабый старт, президент РФС Виталий Мутко был доволен работой Черчесова.
У России в первых матчах после смены главного тренера всего лишь одно поражение - при Анатолии Бышовце. Из 13 игр, мы оставили за скобками Александра Бородюка и его два матча в роли исполняющего обязанности, отечественная команда одержала шесть побед и пять раз встречи завершились вничью. Статистически всё это даёт нам надежду на то, что дебют Валерия Карпина у руля национальной команды как минимум будет позитивным, поскольку ничья - не самый худший вариант.
Владислав АВРАМЕНКО
А вообще Валере не повезло с первым соперником. У почти всех из предшественников было попроще - только у Слуцкого сразу Швеция попала. Но как тогда смена тренера встряхнула сборную и шведов в итоге обыграли, так может и сейчас встряхнёмся и хорватам бой дадим.