Проиграть Хорватии не должны: Как Россия играла первые матчи после смены главного тренера

Валерий Карпин 1 сентября проведёт дебютный матч в роли главного тренера сборной России. Соперником будет Хорватия – фаворит группы H отборочного цикла к ЧМ-2022. 4 сентября команду Карпина ждет гостевой матч с Кипром, а 7-го – домашний с Мальтой. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает, как сборная России играла первые матчи после смены главных тренеров.

Павел Садырин (1992-1994)

Россия – Мексика – 2:0 (ТМ).

Россия – Исландия – 1:0 (отбор к ЧМ-1994).

Россия – Люксембург – 2:0 (отбор к ЧМ-1994).

Садырин был первым тренером сборной России. Дебют состоялся на стадионе «Локомотив» в товарняке с Мексикой. Садырин вывел команду на ЧМ-1994, но тому турниру предшествовал громкий скандал, получивший название «Письмо 14». Футболисты сборной России выступили против Садырина и считали, что на турнир их должен был повести за собой Анатолий Бышовец.

Олег Романцев (1994-1996)

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Австрия – Россия – 0:3 (ТМ).

Россия – Германия – 0:1 (отбор к ЧЕ-1996).

Россия – Сан-Марино – 4:0 (отбор к ЧЕ-1996).

После отставки Садырина команду принял Романцев. Началось всё с убедительной победы в Клагенфурте (3:0) в товарищеском матче с Австрией. Первый официальный поединок Романцев проиграл, но всё равно вывел Россию на континентальное первенство.

Борис Игнатьев (1996-1998)

Россия – Бразилия – 2:2 (ТМ).

Россия – Кипр – 4:0 (отбор к ЧМ-1998).

Израиль – Россия – 1:1 (отбор к ЧМ-1998).

Дебют Игнатьева пришёлся на матч со звёздной сборной Бразилии. Дважды Россия вела в счёте, но «кудесники мяча» отыгрывались. В отборочной группе команда Игнатьева заняла второе место, но в стыках оказалась слабее Италии.

Анатолий Бышовец (1998)

Швеция – Россия – 1:0 (ТМ).

Украина – Россия – 3:2 (отбор к ЧЕ-2000).

Испания – Россия – 1:0 (ТМ).

Единственный случай, когда тренер сборной России стартовал с поражения, пришёлся на Бышовца. От шведов пропустили уже на 3-й минуте и не смогли отыграться. Дальнейшие матчи тоже разочаровали – Бышовец проиграл все 6 матчей, после чего был уволен.

Олег Романцев (1998-2002)

Армения – Россия – 0:3 (отбор к ЧЕ-2000).

Россия – Андорра – 6:1 (отбор к ЧЕ-2000).

Россия – Белоруссия – 1:1 (отбор к ЧЕ-2000).

Второе пришествие Романцева вновь началось с победы 3:0, но теперь уже в официальном матче. Специалист принял команду в тяжёлый период, но едва ли не сотворил чудо. Россия даже обыграла Францию, но для выхода на Евро-2020 этого не хватило.

Валерий Газзаев (2002-2003)

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Россия – Швеция – 1:1 (ТМ).

Россия – Ирландия – 4:2 (отбор к ЧЕ-2004).

Россия – Албания – 4:1 (отбор к ЧЕ-2004).

Газзаев какое-то время совмещал работу в ЦСКА и сборной. Несмотря на хороший старт в квалификации к ЧЕ-2004, Россия оказалась на грани непопадания в финальную часть турнира.

Георгий Ярцев (2003-2005)

Ирландия – Россия – 1:1 (отбор к ЧЕ-2004).

Россия – Швейцария – 4:1 (отбор к ЧЕ-2004).

Россия – Грузия – 3:1 (отбор к ЧЕ-2004).

На пост главного тренера был назначен Ярцев, который успешно завершил квалификационный цикл, вырвав ничью в Ирландии, а также обыграв Швейцарию и Грузию.

Юрий Сёмин (2005)

Россия – Латвия – 2:0 (отбор к ЧМ-2006).

Германия – Россия – 2:2 (ТМ).

Латвия – Россия – 1:1 (отбор к ЧМ-2006).

Юрий Палыч имел все шансы вывести Россию на ЧМ-2006, но ничья в Латвии в одном из первых матчей у руля национальной команды стоила путевки на Мундиаль. Сёмин не проиграл ни одной встречи, но решил уйти в отставку.

Гус Хиддинк (2006-2010)

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Россия – Латвия – 1:0 (ТМ).

Россия – Хорватия – 0:0 (отбор к ЧЕ-2008).

Россия – Израиль – 1:1 (отбор к ЧЕ-2008).

Один из самых успешных тренеров в истории российской сборной. РФС пугало то, что Хиддинк попросил 4 млн евро в год, но Роман Абрамович любезно согласился выплачивать голландцу зарплату. Россия попала в сложную отборочную группу к ЧЕ-2008, а стартовые официальные матчи оказались неудачными – дома не удалось обыграть Хорватию и Израиль. Но в финальную часть турнира Россия всё же попала – заняла второе место, опередив Англию на 1 очко.

Дик Адвокат (2010-2012)

Россия – Болгария – 1:0 (ТМ).

Андорра – Россия – 0:2 (отбор к ЧЕ-2012).

Россия – Словакия – 0:1 (отбор к ЧЕ-2012).

Назначение другого голландского специалиста Дика Адвоката на пост главного тренера сборной России болельщики восприняли с энтузиазмом. Именно под его руководством «Зенит» в 2008 году выигрывал Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Первый официальный матч против серьёзного соперника Адвокат у руля национальной команды проиграл (Словакия – 0:1), но на ЧЕ-2012 Россию вывел.

Фабио Капелло (2012-2015)

Россия – Кот-д'Ивуар – 1:1 (ТМ).

Россия – Северная Ирландия – 2:0 (отбор к ЧМ-2014).

Израиль – Россия – 0:4 (отбор к ЧМ-2014).

После неудачного Евро-2012 Адвоката уволили, а на его место пришёл не менее маститый специалист – Фабио Капелло. Итальянец выигрывал Лигу чемпионов, Примеру и Серию А, а теперь ему нужно было вывести Россию на чемпионат мира, где наша сборная не выступала 12 лет. Итальянец начал бодро – его новые подопечные уверенно справились с Северной Ирландией и Израилем, после чего оформили выход на ЧМ-2014. За счёт дисциплины при Капелло Россия не проиграла ни одного матча с разницей более 1 гола.

Леонид Слуцкий (2015-2016)

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Россия – Швеция – 1:0 (отбор к ЧЕ-2016).

Лихтенштейн – Россия – 0:7 (отбор к ЧЕ-2016).

Молдавия – Россия – 1:2 (отбор к ЧЕ-2016).

Слуцкого попросили возглавить сборную в критический момент. Фабио Капелло сняли с должности рулевого, а вопрос выхода в финальную часть континентального турнира был под вопросом. Слуцкий справился с ролью тренера-спасителя – выиграл в четырёх оставшихся турах и вывел Россию на Евро-2016. Позже во Франции, правда, всё было печально – 1 очко в 3 матчах.

Станислав Черчесов (2016-2021)

Турция – Россия – 0:0 (ТМ).

Россия – Гана – 1:0 (ТМ).

Россия – Коста-Рика – 3:4 (ТМ).

Один из главных долгожителей на посту главного тренера сборной России. Специалист, которого все 5 лет критиковали за консерватизм в вопросе выбора состава и тактики на игру, начал неудачно. В 9 стартовых матчах при нём Россия выиграла только трижды. Несмотря на слабый старт, президент РФС Виталий Мутко был доволен работой Черчесова.

У России в первых матчах после смены главного тренера всего лишь одно поражение - при Анатолии Бышовце. Из 13 игр, мы оставили за скобками Александра Бородюка и его два матча в роли исполняющего обязанности, отечественная команда одержала шесть побед и пять раз встречи завершились вничью. Статистически всё это даёт нам надежду на то, что дебют Валерия Карпина у руля национальной команды как минимум будет позитивным, поскольку ничья - не самый худший вариант.

Владислав АВРАМЕНКО