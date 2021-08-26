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Чемпионат мира 2022

Перевертайло усомнился в успехе сборной России под руководством Карпина

26 Августа 2021 • 15:56 Комментировать
РОССИЯ
...
Хорватия
3.00 3.30 2.50
01.09 21:45

Экс-рулевой «Уфы» Евгений Перевертайло озвучил свои ожидания от предстоящих поединков сборной России в отборе к чемпионату мира.

Собеседник Sport24 считает, что не стоит ждать моментального результата от российской национальной команды после прихода Валерия Карпина: «Тренеру нужно время, чтобы привить основные принципы организации игры, изучить возможности каждого из игроков».

Перевертайло предполагает, что главному тренеру будет слишком непросто со столь большим числом новичков в сборной, которые прежде находились в «тепличных условиях» у себя в клубах: «Карпин со многими из них не работал, ему будет тяжело».

Напомним, что уже 1 сентября россиянам предстоит сразиться с вице-чемпионами мира – сборной Хорватии.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Евгений Перевертайло
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