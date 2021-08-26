Перевертайло усомнился в успехе сборной России под руководством Карпина

Экс-рулевой «Уфы» Евгений Перевертайло озвучил свои ожидания от предстоящих поединков сборной России в отборе к чемпионату мира.

Собеседник Sport24 считает, что не стоит ждать моментального результата от российской национальной команды после прихода Валерия Карпина: «Тренеру нужно время, чтобы привить основные принципы организации игры, изучить возможности каждого из игроков».

Перевертайло предполагает, что главному тренеру будет слишком непросто со столь большим числом новичков в сборной, которые прежде находились в «тепличных условиях» у себя в клубах: «Карпин со многими из них не работал, ему будет тяжело».

Напомним, что уже 1 сентября россиянам предстоит сразиться с вице-чемпионами мира – сборной Хорватии.