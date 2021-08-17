Романцев отреагировал на выбор Карпина

Легендарный российский тренер Олег Романцев, большую часть карьеры проработавший в московском «Спартаке», поделился мнением о выборе наставника сборной России Валерия Карпина. Ранее стал известен список футболистов, вызванных на матчи отбора ЧМ-2022.

«Я прекрасно знаю Валерия Георгиевича. Как бы ни пытались его отгадать, он все равно преподнесет сюрпризы. Я уверен, что футбол понравится», - приводит слова специалиста NEWS.ru.

Стоит отметить, что в составе сборной России на сентябрьские матчи квалификации мундиаля отсутствуют нападающие Артём Дзюба и Александр Соболев.

Первый поединок под руководством нового тренерского штаба национальная команда проведет с Хорватией. Далее последуют матчи против Кипра и Мальты. Все игры пройдут в первой декаде сентября.