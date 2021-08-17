Дзюба, иди ... - обложка «Советского спорта» на среду

По мотивам объявления имён футболистов, которые зачислены в расширенный список сборной России на предстоящие матчи отбора чемпионата мира, «Советский спорт» снова выйдет с креативной обложкой.

На первой страницы выпуска газеты будет размещен коллаж, героями которого стали главный тренер национальной команды Валерий Карпин и капитан сборной при Станиславе Черчесове Артём Дзюба. При этом ключевая фраза звучит так: «Дзюба, иди…!» Именно такие матерные слова болельщики неоднократно адресовали Дзюбе.

Напомним, что у Валерия Карпина и Артёма Дзюбы многолетний конфликт еще со времен сотрудничества в «Спартаке». Форвард «Зенита» не был вызван Карпиным в сборную.