Бывший защитник «Томи» Хрвое Вейич в интервью корреспонденту «Евро-Футбол.ру» поделился ожиданиями от сегодняшнего матча сборных России и Хорватии. Напомним, что на счету игрока пять матчей в составе национальной команды.

- Будет ли для Хорватии неприятностью смена главного тренера сборной России?

- Я не думаю, что смена главного тренера сборной России будет какой-то неприятностью для сборной Хорватии. Это первая игра с новым главным тренером, так что я не думаю, что будут какие-то большие изменения. Вообще, сборная России хорошая команда, особенно дома, так что для нас это серьезный вызов.

- Как сборная Хорватии будет справляться с отсутствием Модрича?

- Модрич на данный момент незаменимый игрок для сборной Хорватии, но мы должны смириться с тем, что он не будет играть. Мы должны потихоньку думать о том, чтобы создавать новую команду уже без Модрича. Я очень надеюсь, что со временем кто-то из тех игроков, кто сейчас совсем молод, сумеет занять его место, ведь у нас немало талантливых футболистов.

- Какие ваши ожидания от этой игры?

- Я всегда жду побед от сборной Хорватии, но отдаю себе отчет, что сегодня матч будет очень трудным. Эта игра, на самом деле, многое расскажет о текущей сборной Хорватии, учитывая все обстоятельства.