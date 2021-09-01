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Экс-защитник «Томи» Вейич: «Матч с Россией будет очень трудным» эксклюзив

01 Сентября 2021 • 14:39 Комментировать
РОССИЯ
...
Хорватия
2.80 3.25 2.80
Через 5 ч. 38 мин.

Бывший защитник «Томи» Хрвое Вейич в интервью корреспонденту «Евро-Футбол.ру» поделился ожиданиями от сегодняшнего матча сборных России и Хорватии. Напомним, что на счету игрока пять матчей в составе национальной команды.

- Будет ли для Хорватии неприятностью смена главного тренера сборной России?

- Я не думаю, что смена главного тренера сборной России будет какой-то неприятностью для сборной Хорватии. Это первая игра с новым главным тренером, так что я не думаю, что будут какие-то большие изменения. Вообще, сборная России хорошая команда, особенно дома, так что для нас это серьезный вызов.

- Как сборная Хорватии будет справляться с отсутствием Модрича?

- Модрич на данный момент незаменимый игрок для сборной Хорватии, но мы должны смириться с тем, что он не будет играть. Мы должны потихоньку думать о том, чтобы создавать новую команду уже без Модрича. Я очень надеюсь, что со временем кто-то из тех игроков, кто сейчас совсем молод, сумеет занять его место, ведь у нас немало талантливых футболистов.

- Какие ваши ожидания от этой игры?

- Я всегда жду побед от сборной Хорватии, но отдаю себе отчет, что сегодня матч будет очень трудным. Эта игра, на самом деле, многое расскажет о текущей сборной Хорватии, учитывая все обстоятельства.

 

 

 

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Сборная России Сборная Хорватии Хрвое Вейич
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