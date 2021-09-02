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Малафеев: «Гилерме в очередной раз показал свой класс»

02 Сентября 2021 • 15:58 Комментировать
РОССИЯ
0:0
Хорватия
окончен

Вчера сборная России сыграла вничью с Хорватией, а свой первый поединок после длительного отсутствия в национальной команде провел голкипер Гилерме Маринато.

Вратарю удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности, удостоившись за это похвалы от бывшего игрока сборной Вячеслава Малафеева. Малафеев считает, что футболист «Локомотива» здорово работал на подстраховке, а также принимал хладнокровные решение, о чем заявил в интервью Sport24. Также специалист спрогнозировал, что Маринато закрепит за собой позицию первого номера: «Гилерме, безусловно, в очередной раз показал свой класс. Он достойно занимает место в основном составе».

Отметить, что свой следующий матч Россия проведет уже в субботу против сборной Кипра.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Вячеслав Малафеев Гилерме
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