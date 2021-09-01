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Чемпионат мира 2022

Назван канал, который покажет матч Россия - Мальта в отборе ЧМ-2022

01 Сентября 2021 • 12:35 Комментировать (1)
РОССИЯ
...
Хорватия
2.80 3.25 2.80
Через 7 ч. 53 мин.

Стало известно, какой из телеканалов покажет поединок отборочного цикла чемпионата мира-2022 между сборными России и Мальты. За прямой трансляцией встречи болельщики смогут наблюдать на «РЕН ТВ».

Матч состоится в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Дата проведения встречи – 7 августа, время начала игры – 21:45 по местному времени.

Ранее стало известно, что этот поединок смогут посетить 15 тысяч болельщиков.

Сегодня, 1 сентября, сборной России предстоит матч против команды Хорватии. Начало встречи запланировано в 21:45 мск. Текстовая трансляция будет доступна на Liveresult.ru.

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Сборная России Сборная Мальты
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Комментарии (1)
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Spirit
01 Сентября 2021 в 13:15
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01.09  17:00 Казахстан ... Украина 7.2 4.1 1.5
01.09  21:45 Молдова ... Австрия 14 6 1.23
01.09  21:45 Норвегия ... Голландия 4.5 3.8 1.77
01.09  21:45 Дания ... Шотландия 1.45 4.3 7.8
01.09  21:45 Турция ... Черногория 1.52 4.2 6.5
01.09  21:45 РОССИЯ ... Хорватия 2.8 3.25 2.8
01.09  21:45 Латвия ... Гибралтар 1.25 5.5 15
01.09  21:45 Словения ... Словакия 2.3 3.2 3.3
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