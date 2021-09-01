Назван канал, который покажет матч Россия - Мальта в отборе ЧМ-2022

Стало известно, какой из телеканалов покажет поединок отборочного цикла чемпионата мира-2022 между сборными России и Мальты. За прямой трансляцией встречи болельщики смогут наблюдать на «РЕН ТВ».

Матч состоится в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Дата проведения встречи – 7 августа, время начала игры – 21:45 по местному времени.

Ранее стало известно, что этот поединок смогут посетить 15 тысяч болельщиков.

Сегодня, 1 сентября, сборной России предстоит матч против команды Хорватии. Начало встречи запланировано в 21:45 мск. Текстовая трансляция будет доступна на Liveresult.ru.