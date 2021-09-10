Данни: «Дзюба нужен сборной»

Бывший футболист сборной Португалии и «Зенита» Данни прокомментировал выступления сборной России под руководством Валерия Карпина на сентябрьском отрезке.

«Сборная ни разу не проиграла при двух победах. У России есть хорошие игроки. К тому же у сборной молодой тренер, Карпин только начал работу. Им нужно время.

Обыграли Мальту и Кипр еле-еле? Ну хорошо. Португалия тоже проигрывала Ирландии 0:1 дома, и только на последней минуте Роналду сделал дубль и спас игру. Это футбол. Карпину нужно время, думаю, он выполнит хорошую работу. Мне кажется, Дзюба вернётся в сборную России. Он - хороший нападающий, много забивает, он нужен сборной», - передает слова Данни корреспондент «Евро-футбол.Ру» Николай Алексеев.