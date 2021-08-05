VAR будет работать в оставшихся матчах европейского отбора ЧМ-2022

В матчах отборочного турнира чемпионата мира-2022, которые состоятся в сентябре, будет использоваться система VAR. Об этом отрапортовала пресс-служба УЕФА.

Планируется, что систему видеоповторов будут применять во всех оставшихся играх квалификации на мундиаль, который пройдет в следующем году в Катаре.

Ранее ожидалось, что VAR будут использовать с самого старта отборочного цикла, однако в первых турах это не удалось сделать из-за логистических проблем и пандемии коронавирусной инфекции.

После трех проведенных туров сборная России набрала шесть баллов и занимает второе место в своей группе. Следующий поединок подопечные Валерия Карпина проведут на своем поле против Хорватии. Игра запланирована на 1 сентября.