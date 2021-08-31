Матч Россия - Мальта смогут посетить не менее 15 тысяч зрителей

Матч квалификации ЧМ-2022 Россия - Мальта, который состоится 7 сентября в Москве, смогут посетить не менее 15 тысяч зрителей, передаёт телеграм-канал «Ложа прессы». Других подробностей пока нет.

Напомним, что первая игра между этими сборными закончилась победой сборной России со счетом 3:1. Голами отметились Артём Дзюба, Марио Фернандес и Александр Соболев.

Отметим, что кроме этого, в сентябре сборная России проведёт ещё два матча в рамках квалификации на чемпионат мира-2022 в Катаре. Первого сентября команда Валерия Карпина дома сыграет с Хорватией, а четвертого - отправится в Кипр.

Ранее защитник национальной команды Георгий Джикия заявил, что у сборной России будет несколько капитанов.