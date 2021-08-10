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Чемпионат мира 2022

Карпин 2 часа беседовал с Дзюбой

10 Августа 2021 • 20:08 Комментировать (2)
РОССИЯ
...
Хорватия
01.09 21:45
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Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин после ухода из «Ростова» принялся активно работать над выбором игроков на отборочные матчи чемпионата мира 2022, которые состоятся уже через три недели.

На выходных Карпин посещал матчи РПЛ, а во вторник отправился в Санкт-Петербург на встречу со сборниками.

- Карпин встретился с Дзюбой. У меня один вопрос остается. А именно: о чем можно говорить с Дзюбой 2 часа?.. - написал журналист Василий Уткин в «Телеграме».

Напомним, что у Карпина с Дзюбой давние непростые отношения.

В линии атаки сборной России также могут сыграть Александр Соболев из «Спартака», Антон Заболотный из ЦСКА, который получил травму, и представитель «Локомотива» Фёдор Смолов.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Артём Дзюба
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Zurukukkk
10 Августа 2021 в 21:12
а хто свечку держал? и таки да- тока дурак не может поменять своих убеждений!)))
ARTUR
10 Августа 2021 в 20:57
Уткин иногда выдает умнейшие вещи))) я тоже удивился про два часа ))
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