Карпин 2 часа беседовал с Дзюбой

Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин после ухода из «Ростова» принялся активно работать над выбором игроков на отборочные матчи чемпионата мира 2022, которые состоятся уже через три недели.

На выходных Карпин посещал матчи РПЛ, а во вторник отправился в Санкт-Петербург на встречу со сборниками.

- Карпин встретился с Дзюбой. У меня один вопрос остается. А именно: о чем можно говорить с Дзюбой 2 часа?.. - написал журналист Василий Уткин в «Телеграме».

Напомним, что у Карпина с Дзюбой давние непростые отношения.

В линии атаки сборной России также могут сыграть Александр Соболев из «Спартака», Антон Заболотный из ЦСКА, который получил травму, и представитель «Локомотива» Фёдор Смолов.