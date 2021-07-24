Тино Коста: «Карпин прекрасно знает всех игроков в России, а ещё у него всегда был характер победителя»

Бывший игрок «Спартака» Тино Коста охарактеризовал нового наставника сборной России Валерия Карпина в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

- От работы с Валерием Карпиным в «Спартаке» у меня остались только хорошие воспоминания. Я думаю, что это логичное назначение. Он прекрасно знает всех игроков в России, а ещё у него всегда был характер победителя. Это запомнилось ещё со времён «Спартака». Желаю ему успехов в сборной России, кроме матчей со сборной Аргентины, ха-ха!

Напомним, что Валерий Карпин проведет со сборной России оставшиеся матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Сергей Румянцев