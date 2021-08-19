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Чемпионат мира 2022

Лунёв прокомментировал вызов в сборную

19 Августа 2021 • 21:15 Комментировать
РОССИЯ
...
Хорватия
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01.09 21:45
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Российский страж ворот «Байера» Андрей Лунёв отреагировал на включение своего имени в список вызванных на предстоящие матчи сборной России в рамках отбора к ЧМ-2022.

Ранее стало известно, что Валерий Карпин захотел видеть вратаря леверкузенского «Байера» в списке вызванных на грядущие игры сборной в сентябре.

Футболист прокомментировал эту новость в своём инстаграм-профиле, прикрепив фото в форме российской национальной дружины: «Очень рад получить вызов в сборную. С нетерпением жду сборов».

 

 

 

Примечательно, что вратарь «фармацевтов» стал пятым игроком последнего рубежа в расширенном списке Карпина.

Ближайшим соперником сборной России в квалификации к Мундиалю будет команда Хорватии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Байер Леверкузен Андрей Лунёв
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