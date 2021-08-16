Кавазашвили: Никто не способен заменить Дзюбу

Бывший голкипер «Спартака» и «Торпедо», а также сборной СССР, Анзор Кавазашвили поделился мнением насчет списка футболистов, которые вызваны в расположение национальной команды России на предстоящие поединки отбора к чемпионату мира.

Кавазашвили в первую очередь обратил внимание на атакующую линию, отметив, что сборная потеряла одну из своих главных ударных сил. Речь идет об Артёме Дзюбе, который впервые за долгое время не получил свой вызов. «Ни один из вызванных игроков не сможет выполнять функции нападающего так, как это умел Дзюба», - цитирует Анзора Амберковича Rusfootball.info. По его словам, представитель «Зенита» умело действует корпусом и сбрасывает партнерам мячи, на что не способны другие форварды.

Напомним, что в сентябре сборной Валерия Карпина предстоят встречи с Хорватией, Кипром и Мальтой.