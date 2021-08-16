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Чемпионат мира 2022

Кавазашвили: Никто не способен заменить Дзюбу

16 Августа 2021 • 20:10 Комментировать (1)
РОССИЯ
...
Хорватия
01.09 21:45
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Бывший голкипер «Спартака» и «Торпедо», а также сборной СССР, Анзор Кавазашвили поделился мнением насчет списка футболистов, которые вызваны в расположение национальной команды России на предстоящие поединки отбора к чемпионату мира.

Кавазашвили в первую очередь обратил внимание на атакующую линию, отметив, что сборная потеряла одну из своих главных ударных сил. Речь идет об Артёме Дзюбе, который впервые за долгое время не получил свой вызов. «Ни один из вызванных игроков не сможет выполнять функции нападающего так, как это умел Дзюба», - цитирует Анзора Амберковича Rusfootball.info. По его словам, представитель «Зенита» умело действует корпусом и сбрасывает партнерам мячи, на что не способны другие форварды.

Напомним, что в сентябре сборной Валерия Карпина предстоят встречи с Хорватией, Кипром и Мальтой.  

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Анзор Кавазашвили Артём Дзюба
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
16 Августа 2021 в 20:19
Этот чел как всегда с глюками , Дзюба был столбом у Черчесова , у Карпина другое видение команды , и так для примера , даже без Месси можно играть и забивать по 4 мяча , ну а отсутствие Дзюбы я думаю что и не заметят , потому что модель игры будет другая
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