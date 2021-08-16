​Карпин: «Как я могу вызвать Жиркова, если не знаю, он живой, здоровый?»

Юрий Жирков, которому на днях исполнится 38 лет, не попал в список игроков, вызванных Валерием Карпиным в сборную России на сентябрьский сбор. На пресс-конференции тренер высказался о ситуации футболиста.

«Жирков? Он сейчас без команды. Как я могу вызвать человека, если не знаю, он живой, здоровый?» - сказал Карпин журналистам.

Как известно, Юрий Жирков находится без клуба после истечения срока трудового соглашения с «Зенитом». В последние годы Жирков был игроком основного состава сборной России, несмотря на свой возраст.

Ближайший матч сборная России проведёт 1 сентября против Хорватии.