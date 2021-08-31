Валера, верим: Как заканчивались первые матчи сборной России после смены тренера

В первый день осени Валерий Карпин проведёт дебютный матч на тренерском мостике сборной России. По этому поводу сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило вспомнить, как проходили дебюты бывших тренеров российской национальной команды.

Павел Садырин: победа

Первым тренером сборной России в её истории стал Павел Садырин. В августе 1992 года в своём дебютном матче российская национальная команда переиграла в Москве Мексику со счётом 2:0. Это был товарищеский поединок. Примечательно, что автором первого гола сборной России в её истории стал Валерий Карпин.

Олег Романцев: победа

После Павла Садырина сборную России тренировал Олег Романцев. Его дебют тоже пришёлся на контрольный поединок. В гостях у Австрии российская национальная команда разгромила соперника со счётом 3:0. Авторами голов стали Владимир Бесчастных, Юрий Никифоров и Игорь Симутенков.

Борис Игнатьев: ничья

В конце августа 1996 года у руля сборной России дебютировал Борис Игнатьев. Тогда в Москве российская команда принимала Бразилию. Товарищеская встреча завершилась вничью со счётом 2:2, причём команды доигрывали поединок в формате «10 на 10» после удалений Кафу и Виктора Онопко.

Анатолий Бышовец: поражение

Анатолий Бышовец стал первым тренером в истории сборной России, который свой дебютный матч на этой должности проиграл. В августе 1998 года российская национальная команда уступила в контрольном поединке Швеции – 0:1. Дальше сборная России под руководством Бышовца проиграла ещё пять игр кряду, и тренер был отправлен в отставку.

Олег Романцев: победа

После провала Анатолия Бышовца тренерское кресло в сборной России снова занял Олег Романцев. Его второй дебют тоже оказался победным. В конце марта 1999 года российская национальная команда разнесла на выезде Армению с результатом 3:0 в рамках отбора на Евро-2000. Валерий Карпин в той игре отметился дублем.

Валерий Газзаев: ничья

Летом 2002 года сборную России принял Валерий Газзаев. Его дебют пришёлся на товарищеский матч против Швеции. Игра в Москве завершилась со счётом 1:1. Российская сборная вела после гола Александра Кержакова, но в самой концовке пропустила от тогда ещё молодого и подающего надежды Златана Ибрагимовича.

Георгий Ярцев: ничья

После Валерия Газзаева сборную России тренировал Георгий Ярцев. Дебют этого специалиста состоялся в сентябре 2003 года, когда российская команда в отборе на Евро-2004 играла в гостях у Ирландии. Битва в Дублине завершилась миром с результатом 1:1, за сборную России забил Сергей Игнашевич.

Юрий Сёмин: победа

В начале лета 2005 года сборная России проводила первый матч под руководством Юрия Сёмина. В рамках отбора на чемпионат мира главная команда страны обыграла в Санкт-Петербурге Латвию с результатом 2:0. Авторами результативных ударов стали Андрей Аршавин и Дмитрий Лоськов.

Гус Хиддинк: победа

В 2006 году сборную России впервые возглавил иностранный специалист, а именно Гус Хиддинк. Дебютный матч голландца в российской сборной получился победным, хотя единственный гол в ворота Латвии Павел Погребняк забил уже в концовке товарищеской встречи. Через несколько лет Хиддинк привёл сборную России в бронзе чемпионата Европы.

Дик Адвокат: победа

После Гуса Хиддинка РФС снова сделал ставку на тренера из Голландии – сборную принял Дик Адвокат. В первом поединке под руководством этого специалиста сборная России переиграла Болгарию в рамках товарищеской встречи. Единственный гол в той игре на свой счёт записал Роман Широков.

Фабио Капелло: ничья

После двух голландцев сборную России возглавил итальянец – Фабио Капелло. Его дебют пришёлся на контрольный матч против Кот-д’Ивуара, проходивший в Москве в августе 2012 года. Игра завершилась со счётом 1:1, за российскую сборную отличился Алан Дзагоев.

Леонид Слуцкий: победа

После трёх иностранцев сборную России снова принял отечественный специалист – Леонид Слуцкий. Его дебют состоялся в сентябре 2015 года, когда российская команда в рамках отбора на Евро-2016 принимала Швецию. Подопечные Слуцкого обыграли соперника с минимальным счётом 1:0. Автором гола стал Артём Дзюба.

Станислав Черчесов: ничья

После неудачного Евро-2016 сборную России возглавил Станислав Черчесов. Ровно пять лет назад, в последний день августа 2016 года, российская национальная команда проводила первый матч под руководством Черчесова. В Анталье сборная противостояла Турции. Контрольный поединок завершился без забитых голов – 0:0.

Итого: 7 побед, 5 ничьих, 1 поражение

Как видим, только Анатолий Бышовец начинал тренерский путь в сборной России с поражения. Под руководством остальных специалистов сборная в дебютных их матчах не проигрывала. Эта статистика позволяет болельщикам с оптимизмом ожидать дебюта нового тренера в игре против Хорватии. Валера, верим!