Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 149 Комментарии
Чемпионат мира 2022

Валера, верим: Как заканчивались первые матчи сборной России после смены тренера

31 Августа 2021 • 16:39 Комментировать (1)
РОССИЯ
...
Хорватия
2.90 3.30 2.60
01.09 21:45

В первый день осени Валерий Карпин проведёт дебютный матч на тренерском мостике сборной России. По этому поводу сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило вспомнить, как проходили дебюты бывших тренеров российской национальной команды.

Павел Садырин: победа

Первым тренером сборной России в её истории стал Павел Садырин. В августе 1992 года в своём дебютном матче российская национальная команда переиграла в Москве Мексику со счётом 2:0. Это был товарищеский поединок. Примечательно, что автором первого гола сборной России в её истории стал Валерий Карпин.

Олег Романцев: победа

После Павла Садырина сборную России тренировал Олег Романцев. Его дебют тоже пришёлся на контрольный поединок. В гостях у Австрии российская национальная команда разгромила соперника со счётом 3:0. Авторами голов стали Владимир Бесчастных, Юрий Никифоров и Игорь Симутенков.

Борис Игнатьев: ничья

В конце августа 1996 года у руля сборной России дебютировал Борис Игнатьев. Тогда в Москве российская команда принимала Бразилию. Товарищеская встреча завершилась вничью со счётом 2:2, причём команды доигрывали поединок в формате «10 на 10» после удалений Кафу и Виктора Онопко.

Анатолий Бышовец: поражение

Анатолий Бышовец стал первым тренером в истории сборной России, который свой дебютный матч на этой должности проиграл. В августе 1998 года российская национальная команда уступила в контрольном поединке Швеции – 0:1. Дальше сборная России под руководством Бышовца проиграла ещё пять игр кряду, и тренер был отправлен в отставку.

Олег Романцев: победа

После провала Анатолия Бышовца тренерское кресло в сборной России снова занял Олег Романцев. Его второй дебют тоже оказался победным. В конце марта 1999 года российская национальная команда разнесла на выезде Армению с результатом 3:0 в рамках отбора на Евро-2000. Валерий Карпин в той игре отметился дублем.

Embed from Getty Images

 

Валерий Газзаев: ничья

Летом 2002 года сборную России принял Валерий Газзаев. Его дебют пришёлся на товарищеский матч против Швеции. Игра в Москве завершилась со счётом 1:1. Российская сборная вела после гола Александра Кержакова, но в самой концовке пропустила от тогда ещё молодого и подающего надежды Златана Ибрагимовича.

Георгий Ярцев: ничья

После Валерия Газзаева сборную России тренировал Георгий Ярцев. Дебют этого специалиста состоялся в сентябре 2003 года, когда российская команда в отборе на Евро-2004 играла в гостях у Ирландии. Битва в Дублине завершилась миром с результатом 1:1, за сборную России забил Сергей Игнашевич.

Юрий Сёмин: победа

В начале лета 2005 года сборная России проводила первый матч под руководством Юрия Сёмина. В рамках отбора на чемпионат мира главная команда страны обыграла в Санкт-Петербурге Латвию с результатом 2:0. Авторами результативных ударов стали Андрей Аршавин и Дмитрий Лоськов.

Гус Хиддинк: победа

В 2006 году сборную России впервые возглавил иностранный специалист, а именно Гус Хиддинк. Дебютный матч голландца в российской сборной получился победным, хотя единственный гол в ворота Латвии Павел Погребняк забил уже в концовке товарищеской встречи. Через несколько лет Хиддинк привёл сборную России в бронзе чемпионата Европы.

Embed from Getty Images

 

Дик Адвокат: победа

После Гуса Хиддинка РФС снова сделал ставку на тренера из Голландии – сборную принял Дик Адвокат. В первом поединке под руководством этого специалиста сборная России переиграла Болгарию в рамках товарищеской встречи. Единственный гол в той игре на свой счёт записал Роман Широков.

Фабио Капелло: ничья

После двух голландцев сборную России возглавил итальянец – Фабио Капелло. Его дебют пришёлся на контрольный матч против Кот-д’Ивуара, проходивший в Москве в августе 2012 года. Игра завершилась со счётом 1:1, за российскую сборную отличился Алан Дзагоев.  

Леонид Слуцкий: победа

После трёх иностранцев сборную России снова принял отечественный специалист – Леонид Слуцкий. Его дебют состоялся в сентябре 2015 года, когда российская команда в рамках отбора на Евро-2016 принимала Швецию. Подопечные Слуцкого обыграли соперника с минимальным счётом 1:0. Автором гола стал Артём Дзюба.

Станислав Черчесов: ничья

После неудачного Евро-2016 сборную России возглавил Станислав Черчесов. Ровно пять лет назад, в последний день августа 2016 года, российская национальная команда проводила первый матч под руководством Черчесова. В Анталье сборная противостояла Турции. Контрольный поединок завершился без забитых голов – 0:0.

Embed from Getty Images

 

Итого: 7 побед, 5 ничьих, 1 поражение

Как видим, только Анатолий Бышовец начинал тренерский путь в сборной России с поражения. Под руководством остальных специалистов сборная в дебютных их матчах не проигрывала. Эта статистика позволяет болельщикам с оптимизмом ожидать дебюта нового тренера в игре против Хорватии. Валера, верим! 

Кто для вас лучший тренер за всю историю сборной России?
Павел Садырин Олег Романцев Борис Игнатьев Анатолий Бышовец Валерий Газзаев Георгий Ярцев Юрий Сёмин Гус Хиддинк Дик Адвокат Фабио Капелло Леонид Слуцкий Станислав Черчесов
РезультатыАрхив
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фабио Капелло Гус Хиддинк Валерий Карпин Сборная России Юрий Сёмин Леонид Слуцкий Валерий Газзаев Анатолий Бышовец Олег Романцев Борис Игнатьев Станислав Черчесов Дик Адвокат Георгий Ярцев Павел Садырин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
CERG
31 Августа 2021 в 17:47
Месяц прошел картинки сайта нет, личное сообщение не отправить. Апофеоз тупости..
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
01.09  17:00 Казахстан ... Украина 8 4.3 1.45
Все матчи
Новости
Сегодня, 31 Августа
18:23 · Чемпионат мира 2022
Карпин: «Капитаном сборной России может стать и Захарян»
17:04 · Чемпионат мира 2022
Джикия: «У сборной России будет несколько капитанов» 4
16:13 · Чемпионат мира 2022
Мостовой: «В матче сборных России и Хорватии нет фаворита» эксклюзив
14:26 · Чемпионат мира 2022
Канчельскис: «Карпину нужно время, поэтому неожиданностей от нашей сборной ждать не стоит» 1 эксклюзив
13:55 · Чемпионат мира 2022
Тарханов ждёт победы от сборной России в игре с хорватами
13:41 · Чемпионат мира 2022
Билялетдинов не считает Головина подходящей кандидатурой на роль капитана
13:35 · Чемпионат мира 2022
Губерниев оценил шансы сборной России в матче с Хорватией
13:12 · Чемпионат мира 2022
Самедов – о матче с Хорватией: «Шансы хорошие»
09:25 · Чемпионат мира 2022
Агент Сафонов: «Карпин выберет атакующий вариант на матч с Хорватией»
08:51 · Чемпионат мира 2022
Дешам довызвал Ленгле в сборную
08:29 · Россия. Премьер-лига
Клаудиньо: «Адаптация проходит спокойно»
30 Августа
23:43 · Чемпионат мира 2022
Максименко: «Попасть в сборную – это мечта каждого мальчишки»
23:00 · Чемпионат мира 2022
Флик провел первую тренировку в сборной Германии 1 фото
22:27 · Россия. Премьер-лига
Крыховяк получил повреждение в лагере сборной Польши
19:27 · Чемпионат мира 2022
​Россия – Хорватия: УЕФА заменил арбитра матча 1
Все новости
Рекомендуем
 