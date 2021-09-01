​Стало известно, кто будет капитаном сборной России в матче с Хорватией

В среду вечером вся футбольная Россия будет поддерживать сборную страны в битве против крепких хорватов. Для Валерия Карпина это будет дебют в качестве рулевого главной команды страны.

Мы уже рассказывали о том, в каком составе сборная России выйдет на поле с первых минут. Стоит отметить, что с капитанской повязкой команду на газон «Лужников» выведет защитник Георгий Джикия, который представляет «Спартак».

На протяжении последних лет капитаном сборной России был Артём Дзюба. Форвард не был вызван на сентябрьские матчи, поскольку на старте сезона он был далёк от оптимальных кондиций.