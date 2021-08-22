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Чемпионат мира 2022

Дворкович поделился ожиданиями от матча России с Хорватией

22 Августа 2021 • 17:12 Комментировать
РОССИЯ
...
Хорватия
3.40 3.25 2.25
01.09 21:45
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Бывший сотрудник московского «Локомотива», занимавший в системе «железнодорожников» позицию председателя совета директоров, Аркадий Дворкович рассказал о своих ожиданиях от поединка сборных России и Хорватии в рамках отбора на мундиаль 2022 года.

Дворкович отметил, что данное противостояние является одним из решающих на групповой стадии для обеих команд.

«Надеюсь, что Карпин сможет подвести команду в нормальном состоянии. Надо выиграть», - цитирует Дворковича «Футбол России».

Хорваты приедут с визитом в Москву на дуэль с национальной командой России 1 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по времени Москвы. В настоящее время Россия и Хорватия делят между собой две лидирующие позиции в группе.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сборная России Сборная Хорватии Аркадий Дворкович
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