Дворкович поделился ожиданиями от матча России с Хорватией

Бывший сотрудник московского «Локомотива», занимавший в системе «железнодорожников» позицию председателя совета директоров, Аркадий Дворкович рассказал о своих ожиданиях от поединка сборных России и Хорватии в рамках отбора на мундиаль 2022 года.

Дворкович отметил, что данное противостояние является одним из решающих на групповой стадии для обеих команд.

«Надеюсь, что Карпин сможет подвести команду в нормальном состоянии. Надо выиграть», - цитирует Дворковича «Футбол России».

Хорваты приедут с визитом в Москву на дуэль с национальной командой России 1 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по времени Москвы. В настоящее время Россия и Хорватия делят между собой две лидирующие позиции в группе.