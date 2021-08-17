Губерниев: «Сборная России в последнее время была «дзюбозависимой»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился своими мыслями насчёт Артёма Дзюбы и его непопадания в состав сборной России на сентябрьские отборочные матчи чемпионата мира 2022 года, сообщает Sport24.

Губерниев упомянул непростые отношения Дзюбы и нового главного тренера сборной Валерия Карпина, и предположил, что Артёму сейчас нужно найти мотивацию для того, чтобы показывать привычный уровень игры. По мнению комментатора, невызов нападающего «Зенита» можно объяснить тем, что у Карпина, вероятно, имеется свой взгляд на постройку нового состава, поскольку «сборная России в последнее время была «дзюбозависимой».

Первый матч под руководством нового наставника национальная команда проведет 1 сентября против Хорватии.