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Чемпионат мира 2022

Назначены судьи на матч Россия - Хорватия

30 Августа 2021 • 12:01 Комментировать
РОССИЯ
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Хорватия
2.90 3.30 2.60
01.09 21:45

Стала известна бригада арбитров, которая отработает на поединке четвертого тура отборочного этапа ЧМ-2022 между национальными командами России и Хорватии.

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, главным рефери встречи назначен израильтянин Орель Гринфельд. На бровках ему будут помогать Идан Яркони и Рой Хассан. Резервный судья – Эйтан Шмулевич. VAR – Давид Фуксман и Рой Райншрайбер.

Матч сборных России и Хорватии состоится 1 сентября на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

После трех туров россияне занимают второе место в группе, а хорваты располагаются на первой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Хорватии Орель Гринфельд
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