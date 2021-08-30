Назначены судьи на матч Россия - Хорватия

Стала известна бригада арбитров, которая отработает на поединке четвертого тура отборочного этапа ЧМ-2022 между национальными командами России и Хорватии.

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, главным рефери встречи назначен израильтянин Орель Гринфельд. На бровках ему будут помогать Идан Яркони и Рой Хассан. Резервный судья – Эйтан Шмулевич. VAR – Давид Фуксман и Рой Райншрайбер.

Матч сборных России и Хорватии состоится 1 сентября на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

После трех туров россияне занимают второе место в группе, а хорваты располагаются на первой строчке.