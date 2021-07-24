Слуцкий: «Готов оказать Карпину любую помощь»

Леонид Слуцкий прокомментировал назначение Валерия Карпина на должность главного тренера сборной России.

Рулевой «Ростова», как и нынешний коуч «Рубина», также будет совмещать работу в сборной с клубными обязанностями.

«Готов всячески помогать и поддерживать Карпина. У нас с Валерием Георгиевичем дружеские отношения. Не поздравил его по одной простой причине – в предыгровой день не общаюсь ни с кем по телефону», - отметил Леонид Слуцкий в общении с клубной пресс-службой.

50-летний тренер казанцев пообещал оказать своему старшему коллеге любую помощь, хотя он и сомневается, что Карпину потребуются советы: «Он очень квалифицированный, опытный специалист».