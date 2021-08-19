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Чемпионат мира 2022

На матч сборных России и Хорватии будет допущено не более 3000 болельщиков

19 Августа 2021 • 20:09 Комментировать
РОССИЯ
...
Хорватия
3.20 3.20 2.35
01.09 21:45
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Матч отборочного турнира мундиаля 2022 года между национальными командами России и Хорватии в Москве смогут посетить не более трёх тысяч болельщиков. Об этом сообщил Александр Алаев, занимающий должность генерального секретаря РФС.

По словам Алаева, проведение матчей с трибунами, заполненными на 100%, в настоящее время невозможно. В РФС делают всё, чтобы фанаты смогли вернуться на стадионы в полном количестве как можно скорее.

Россия примет хорватов на арене «Лужники» первого сентября. Ещё через три дня команде предстоит выездная дуэль с киприотами, а затем - домашний поединок с мальтийцами.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России РФС Сборная Хорватии Александр Алаев
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