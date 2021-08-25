Джикия сообщил, что не обсуждал с Карпиным тему капитана сборной

Одним из главным претендентов многие считали защитника «Спартака» Георгия Джикию, но сам футболист в интервью пресс-службе московского клуба заявил, что пока в личном разговоре с новым наставником не обсуждал данный вопрос. «Хорошо пообщались с Валерием Георгиевичем. Тему капитана сборной не затрагивали», - прокомментировал Джикия.
Также игрок отметил, что сконцентрирован исключительно на том, чтобы профессионально выполнять свою работу. Добавим, что за национальную команду России защитник выступает с 2017 года, проведя за это время 36 поединков.