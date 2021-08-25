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Чемпионат мира 2022

Джикия сообщил, что не обсуждал с Карпиным тему капитана сборной

25 Августа 2021 • 22:35 Комментировать
РОССИЯ
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Хорватия
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01.09 21:45
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Валерий Карпин недавно назвал список тех футболистов, кто будет готовиться к предстоящим играм отбора на чемпионат мира в составе сборной. Среди них не оказалось долголетнего капитана Артёма Дзюбы, поэтому многие начали гадать, кому же теперь достанется повязка.

Одним из главным претендентов многие считали защитника «Спартака» Георгия Джикию, но сам футболист в интервью пресс-службе московского клуба заявил, что пока в личном разговоре с новым наставником не обсуждал данный вопрос. «Хорошо пообщались с Валерием Георгиевичем. Тему капитана сборной не затрагивали», - прокомментировал Джикия.

Также игрок отметил, что сконцентрирован исключительно на том, чтобы профессионально выполнять свою работу. Добавим, что за национальную команду России защитник выступает с 2017 года, проведя за это время 36 поединков.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Георгий Джикия
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