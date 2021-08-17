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Чемпионат мира 2022

​Орлов: «Сейчас Дзюба никакой»

17 Августа 2021 • 19:14 Комментировать
РОССИЯ
...
Хорватия
01.09 21:45
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Известный комментатор и поклонник «Зенита» Геннадий Орлов нисколько не удивился тому факту, что Артём Дзюба не получил вызов в сборную России.

«Сейчас Дзюба никакой», - так Орлов в комментарии для «Спорт-Экспресса» оценил состояние Дзюбы с тегом «прямо сейчас».

«Всё это напоминает многие истории советских спортсменов. Сумасшедший взлет, а потом болезненное падение...» - добавил комментатор.

Напомним, что Артём Дзюба в наступившем сезоне не забил ни одного гола за «Зенит» в пяти матчах. В последней игре против «Локомотива» Дзюба даже не попал в основной состав питерской команды.

Добавим, что Артём Дзюба в последние годы был капитаном российской сборной.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная России Геннадий Орлов Артём Дзюба
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