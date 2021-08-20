Петржела: Дзюба ещё не сказал своё последнее слово

Валерий Карпин недавно огласил заявку сборной России на предстоящие матчи отбора на чемпионат мира. В ней не нашлось места бывшему капитану национальной команды Артёму Дзюбе, по поводу чего высказался экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела.

Чешский специалист заявил, что не верит в наличие личного конфликта между Дзюбой и Сергеем Семаком. Причиной проблем футболиста в питерском клубе Петржела назвал спад игровой формы, который, по его словам, бывает в карьере каждого игрока. Более того, в интервью Sport24 чех поддержал нападающего, спрогнозировав его возвращение в сборную: «Дзюба своего последнего слова еще не сказал. Возможно, Карпин специально хочет мотивировать его таким способом».

Напомним, что 32-летний форвард в текущем сезоне пока не сумел отметиться ни единым голом, хоть и провел за «Зенит» уже четыре поединка в рамках РПЛ.