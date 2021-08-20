Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 150 Комментарии
Россия. Премьер-лига

Петржела: Дзюба ещё не сказал своё последнее слово

20 Августа 2021 • 13:52 Комментировать (2)
Уфа
...
Зенит
7.20 4.50 1.45
21.08 18:00
1000 рублей бесплатная ставка

Валерий Карпин недавно огласил заявку сборной России на предстоящие матчи отбора на чемпионат мира. В ней не нашлось места бывшему капитану национальной команды Артёму Дзюбе, по поводу чего высказался экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела.

Чешский специалист заявил, что не верит в наличие личного конфликта между Дзюбой и Сергеем Семаком. Причиной проблем футболиста в питерском клубе Петржела назвал спад игровой формы, который, по его словам, бывает в карьере каждого игрока. Более того, в интервью Sport24 чех поддержал нападающего, спрогнозировав его возвращение в сборную: «Дзюба своего последнего слова еще не сказал. Возможно, Карпин специально хочет мотивировать его таким способом».

Напомним, что 32-летний форвард в текущем сезоне пока не сумел отметиться ни единым голом, хоть и провел за «Зенит» уже четыре поединка в рамках РПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная России Властимил Петржела Артём Дзюба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Spirit
20 Августа 2021 в 14:26
еще будет видео?
JUMPER
20 Августа 2021 в 14:23
Здюба малчит как рыба об лёд...))) кады он скажить последне слова...многим здеся станить ни по сибе...))) гиворгич пака заклеил иму рот скочем...шо бы ни разбазарил ихнию биседу...))) у их дагаварёнасть така сичас...))) как токма забъёть...можно будить лясы тачить...)))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Августа
14:35 · Россия. Премьер-лига
Агент Лунёва прокомментировал информацию о предложении «Зенита»
14:34 · Россия. Премьер-лига
​Стала известна позиция «Спартака» по лимиту на легионеров
13:52 · Россия. Премьер-лига
Петржела: Дзюба ещё не сказал своё последнее слово 2
13:45 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий рассказал о восстановлении Деспотовича
13:24 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» подпишет 19-летнего нигерийского нападающего слухи
13:15 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» предлагал Лунёву вернуться, но голкипер отказался 1
13:03 · Россия. Премьер-лига
На матч «Урал» - «Динамо» пустят не более 500 зрителей
12:44 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Краснодара» продолжит карьеру в Польше
12:24 · Россия. Премьер-лига
Известны детали трансфера француза Бека-Бека в «Локомотив»
12:13 · Россия. ФНЛ
Сын Тихонова стал футболистом «СКА-Хабаровска» официально
12:12 · Россия. Премьер-лига
Жиго может покинуть «Спартак», но остаться в России – у него есть конкретное предложение от клуба РПЛ слухи
11:49 · Россия. Премьер-лига
Сборная России - Жиркову: «Желаем вечной молодости!»
11:39 · Россия. Премьер-лига
Селихов приступил к работе с мячом
10:32 · Россия. Премьер-лига
Бека Бека на выходных прилетит в Москву для подписания контракта с «Локомотивом»
10:05 · Россия. Премьер-лига
Жиркову исполнилось 38 лет
Все новости
Рекомендуем
 