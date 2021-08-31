Тарханов ждёт победы от сборной России в игре с хорватами

Заслуженный тренер России Александр Тарханов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными России и Хорватии.

«Результат жду победный. Игра, конечно, будет тяжёлой, но хорваты уже не те, что были на чемпионате мира. В принципе, и наша сборная поменялась с того времени. Играть можно со всеми. Я думаю, что мы выиграем.

Будет ли первый матч во главе сборной принципиальным для Карпина? Все матчи принципиальны. Матч с серебряным призёром чемпионата мира не может быть непринципиальным. Сейчас, чтобы выйти в финальный турнир чемпионата мира в Катаре, нужно будет провести матчи, все из которых будут принципиальными», - сказал Тарханов.