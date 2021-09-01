Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 159 Комментарии
Чемпионат мира 2022

Игнашевич: Жду от нашей сборной победы

01 Сентября 2021 • 10:05 Комментировать
РОССИЯ
...
Хорватия
2.80 3.25 2.80
Через 10 ч. 17 мин.

Уже сегодня сборная Россия проведет свой дебютный матч под руководством Валерия Карпина. Соперником станет Хорватия, а сам поединок в рамках отбора на чемпионат мира пройдет на стадионе «Лужники» в Москве и начнется в 21:45 по местному времени.

Бывший игрок национальной команды Сергей Игнашевич поделился ожиданиями от предстоящей встречи. Он заявил, что на первый план в данном противостоянии выйдет результат, поэтому российские игроки отдадут все силы на футбольном поле. «От нашей сборной жду победы», - сказал Игнашевич в интервью Sport24.

Также экс-защитник московского ЦСКА ответил на вопрос, кто же сейчас является лучшим нападающим страны. Игнашевич считает, что возлагать надежды нужно в первую очередь на Фёдора Смолова.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сергей Игнашевич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
01.09  17:00 Казахстан ... Украина 7.2 4.1 1.5
01.09  21:45 Латвия ... Гибралтар 1.25 5.5 15
01.09  21:45 Словения ... Словакия 2.3 3.2 3.3
01.09  21:45 Люксембург ... Азербайджан 2.2 3.1 3.65
01.09  21:45 Мальта ... Кипр 4.1 3.15 2.05
01.09  21:45 Португалия ... Ирландия 1.2 6.7 16
01.09  21:45 Франция ... Босния и Герцеговина 1.2 6.7 15
01.09  21:45 Фарерские острова ... Израиль 7.2 4.1 1.5
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Сентября
10:05 · Чемпионат мира 2022
Игнашевич: Жду от нашей сборной победы
31 Августа
21:16 · Чемпионат мира 2022
​Карпин: «5 вратарей в сборной? Да хоть 10! В чём проблема?» 4
20:17 · Чемпионат мира 2022
​Россия – Мальта: «Открытие Арена» может принять 15 тысяч зрителей
19:28 · Чемпионат мира 2022
Матч Россия - Мальта смогут посетить не менее 15 тысяч зрителей
18:23 · Чемпионат мира 2022
Карпин: «Капитаном сборной России может стать и Захарян» 1
17:04 · Чемпионат мира 2022
Джикия: «У сборной России будет несколько капитанов» 8
16:13 · Чемпионат мира 2022
Мостовой: «В матче сборных России и Хорватии нет фаворита» эксклюзив
14:26 · Чемпионат мира 2022
Канчельскис: «Карпину нужно время, поэтому неожиданностей от нашей сборной ждать не стоит» 1 эксклюзив
13:55 · Чемпионат мира 2022
Тарханов ждёт победы от сборной России в игре с хорватами
13:41 · Чемпионат мира 2022
Билялетдинов не считает Головина подходящей кандидатурой на роль капитана
13:35 · Чемпионат мира 2022
Губерниев оценил шансы сборной России в матче с Хорватией
13:12 · Чемпионат мира 2022
Самедов – о матче с Хорватией: «Шансы хорошие»
09:25 · Чемпионат мира 2022
Агент Сафонов: «Карпин выберет атакующий вариант на матч с Хорватией»
08:51 · Чемпионат мира 2022
Дешам довызвал Ленгле в сборную
08:29 · Россия. Премьер-лига
Клаудиньо: «Адаптация проходит спокойно»
Все новости
Рекомендуем
 