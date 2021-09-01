Игнашевич: Жду от нашей сборной победы

Уже сегодня сборная Россия проведет свой дебютный матч под руководством Валерия Карпина. Соперником станет Хорватия, а сам поединок в рамках отбора на чемпионат мира пройдет на стадионе «Лужники» в Москве и начнется в 21:45 по местному времени.

Бывший игрок национальной команды Сергей Игнашевич поделился ожиданиями от предстоящей встречи. Он заявил, что на первый план в данном противостоянии выйдет результат, поэтому российские игроки отдадут все силы на футбольном поле. «От нашей сборной жду победы», - сказал Игнашевич в интервью Sport24.

Также экс-защитник московского ЦСКА ответил на вопрос, кто же сейчас является лучшим нападающим страны. Игнашевич считает, что возлагать надежды нужно в первую очередь на Фёдора Смолова.