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Чемпионат мира 2022

​Балахнин: У меня слабые надежды на победу в матче с хорватами, потому что уровень соперника гораздо выше

30 Августа 2021 • 14:17 Комментировать
РОССИЯ
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Хорватия
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01.09 21:45

Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин высказал своё мнение о предстоящем отборочном матче чемпионата мира с хорватами, который пройдёт 1 сентября.

- Какой наиболее вероятный исход матча с Хорватами вы видите?

- Я надеюсь на победу, хотя мои надежды слабые. Но если анализировать ситуацию, исходная позиция у нас не очень хорошая. А результат будет зависеть, помимо профессиональных качеств, ещё от силы духа и воли. У нас новая команда, новый тренер, как на это отреагирует сборная – вопрос. Поэтому предсказать результат сложно.

- Вы сказали, что исходные позиции у нас не очень сильные. Что имеете в виду?

- Если сравнивать две команды, уровень футболистов сборной Хорватии гораздо выше, чем наш. Это подтверждает то, где играют их футболисты. Они более востребованные.

- У сборной Хорватии не сыграет лидер Модрич. Это увеличивает наши шансы на очки?

- Да, конечно, это плюс для нас. Модрич очень опытный игрок. Думаю, его отсутствие отразится. Он ведь лидер команды. Хотя и без него у хорватов сильная команда. У нас, кстати, тоже не сыграют лидеры.

- Дзюбу имеете в виду?

- Да. Хотя сейчас его не вызвали заслуженно. Но он больше всех забил в нашей сборной. Был лидером команды.

- На что вам интересно будет посмотреть в сборной Карпина?

- Как они будут играть, какая будет тактика с хорватами. Да и следующие встречи тоже будут важными. У нас мало дней на подготовку. Состояние ребят тоже вызывает опасения и настороженность, судя по прошедшим еврокубковым матчам. Да и «Зениту» с «Локомотивом», которые только вступят в борьбе в Европе, будет очень сложно, судя по тому, с кем им предстоит играть. Времени на подготовку у нас очень мало. За такой короткий срок можно только объяснить, что ты будешь требовать от ребят. Тренировок мало. Плюс первый день – это восстановительное занятие. То есть будет одна-две полноценные тренировки. За такой срок сложно что-то выстроить.

- У нас на этом сборе пять вратарей. Кто для вас первый номер?

- Я вообще не понимаю, зачем вызывать пять голкиперов. Для чего? Карпин всех знает, как облупленных. Очевидно, что сейчас самый опытный Гилерме. А это очень важно, когда строится новая команда. Хотя оборона – это ведь не только вратарская позиция. Важно, как в целом наша сборная сыграет в защите. Как она будет взаимодействовать с вратарём.

- Карпин ужесточил порядки в сборной – стал обязателен массаж, запретили сахар. Как вы к этому относитесь?

- Надо быть внутри сборной и чувствовать команду. Не думаю, что это какие-то невероятные запреты. Другой тренер придёт и скажет наоборот, пусть кушают сахар. У итальянцев, например, было правило, пока все не покушают, не уходят. Всё это играет свою роль.

- Вы приветствуете такие строгие порядки?

- Надо смотреть на месте. Если ты видишь, что команда немного не собрана, и надо что-то подтянуть – это будет хорошо и даст положительный эффект. Но здесь важно не перетянуть.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Сергей Балахнин Артём Дзюба
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