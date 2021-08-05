Фернандес уходит из сборной России

После ухода Станислава Черчесова из сборной России команду наверняка ждёт обновление состава. И пока болельщики и эксперты рассуждают о непростых отношениях капитана команды Артёма Дзюбы с новым наставником Валерием Карпиным, стало известно о временном уходе из команды другого игрока - Марио Фернандеса.

Валерий Карпин позвонил бразильцу по поводу игры за сборную в ближайших матчах национальной команды. «Фернандес сказал, что на данный момент не хочет продолжать выступление за национальную команду», - приводит слова источника «Чемпионат».

Фернандесу 30 лет, в его активе один матч в составе сборной Бразилии и 32 - в составе российской команды.