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Чемпионат мира 2022

Фернандес уходит из сборной России

05 Августа 2021 • 21:49 Комментировать (2)
РОССИЯ
...
Хорватия
01.09 21:45
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После ухода Станислава Черчесова из сборной России команду наверняка ждёт обновление состава. И пока болельщики и эксперты рассуждают о непростых отношениях капитана команды Артёма Дзюбы с новым наставником Валерием Карпиным, стало известно о временном уходе из команды другого игрока - Марио Фернандеса.

Валерий Карпин позвонил бразильцу по поводу игры за сборную в ближайших матчах национальной команды. «Фернандес сказал, что на данный момент не хочет продолжать выступление за национальную команду», - приводит слова источника «Чемпионат».

Фернандесу 30 лет, в его активе один матч в составе сборной Бразилии и 32 - в составе российской команды.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Сборная России Марио Фернандес
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Zenituwka
05 Августа 2021 в 22:46
Уважаю Марио за такой шаг. Правильно. Надо дать шанс молодым, да и себя поберечь, уже не мальчик, лучше сконцентрироваться на клубе. Именно клуб основной источник заработка. При этом, если прям вообще возникнет конкретный кадровый дефицит на его позиции , мне кажется, в порядке исключения,он выручит сборную.
Don sangre
05 Августа 2021 в 22:42
Ожидаемо
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