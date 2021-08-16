​Ездили на Евро-2020, но не попали в сборную Карпина: Всего восемь футболистов

В понедельник был обнародован список футболистов, которые получили вызов в сборную России на сентябрьский сбор. Если сравнивать этот состав с составом, который ездил на чемпионат Европы-2020, то Валерий Карпин не вызвал восьмерых игроков. В числе таких футболистов находятся Артём Дзюба, Александр Соболев, Антон Шунин, Матвей Сафонов, Андрей Семёнов, Юрий Жирков, Роман Евгеньев и Магомед Оздоев.

Напомним, что в сентябре российскую сборную ожидают три матча в рамках отборочного цикла на чемпионат мира 2022 года. Подопечные Валерия Карпина сыграют с хорватами, киприотами и мальтийцами.