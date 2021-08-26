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Бышовец назвал Джикию следующим капитаном сборной

26 Августа 2021 • 17:03 Комментировать
РОССИЯ
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Хорватия
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01.09 21:45

По мнению бывшего наставника сборной России, Георгий Джикия получит от Валерия Карпина капитанскую повязку перед игрой с Хорватией.

«Думаю, капитан у сборной уже есть. Джикия капитан «Спартака» уже несколько лет. Опыт у него большой, к тому же лидерские качества никогда не вызывали сомнений», - подчеркнул Бышовец в общении со Sport24.

Известный российский эксперт полагает, что 27-летний защитник «Спартака» сможет оказывать положительное влияние на своих партнёров. По его мнению, Валерий Карпин придерживается такого же мнения.

Напомним, что на Евро-2020 капитанскую повязку в сборной носил Артём Дзюба.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Анатолий Бышовец Георгий Джикия
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