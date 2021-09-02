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Самедов: «Ничья с Хорватией оставляет хорошие шансы на итоговый успех»

02 Сентября 2021 • 11:45 Комментировать
РОССИЯ
0:0
Хорватия
окончен

Экс-футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Самедов поделился мнением о вчерашнем поединке подопечных Валерия Карпина с командой Хорватии. Матч, состоявшийся на стадионе Лужники в Москве, завершился вничью - 0:0.

«Ничья - нормальный результат. Набранное очко оставляет хорошие шансы на итоговый успех. Превосходства у Хорватии не было. Игра получилась примерно равной», - передает слова Самедова «Спорт уик-энд».

После четырех туров сборная России, набрав семь баллов, располагается на второй строчке в таблице своей группы. Хорватия идет первой, опережая россиян по дополнительным показателям.

Следующий матч команда Валерия Карпина сыграет против Кипра. Поединок пройдет в субботу, 4 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Самедов
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