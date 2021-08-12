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Карпин ответил на вопрос о вызове Дзюбы в сборную России

12 Августа 2021 • 13:26 Комментировать (1)
РОССИЯ
...
Хорватия
01.09 21:45
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Наставник сборной России Валерий Карпин в беседе с журналистом Нобелем Арустамяном высказался о том, будет ли он вызывать в национальную команду форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбу.

«Будет ли Дзюба? Не знаю. Я не знаю, кто будет в сборной», - ответил специалист.

Напомним, что у Карпина и Дзюбы сложились непростые отношения во время совместной работы в московском «Спартаке». В связи с этим возникли опасения, что нападающий лишится места в национальной команде.

Первый поединок при Карпине сборная России сыграет против Хорватии в рамках отбора ЧМ-2022. Встреча состоится 1 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Артём Дзюба
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Комментарии (1)
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Superkrot
12 Августа 2021 в 13:36
когда состав озвучат? 31-го?
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